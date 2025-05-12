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Лукашенко унизили по-пекински

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  • 12.05.2025, 8:45
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Лукашенко унизили по-пекински

Кремль поставил диктатора во второй дивизион развлекать «совок».

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что визит в Москву на парад для Лукашенко оказался унизительным. Он не был допущен к общению с Си. Короткое приветствие, дежурная фраза — это все, что удалось. Не состоялся даже традиционный минутный обмен мнениями. Кремль поставил Лукашенко во второй дивизион развлекать «совок».

Лукашенко изначально готовился к короткой 10-минутной встрече с Си, но пекинские дипломаты пояснили, что «не время». Целью желаемой встречи для Лукашенко было напроситься на визит. Китайцы дали понять, что не заинтересованы более в особых тесных отношениях.

Источники пояснили, что «игнор» для Лукашенко - ответ на отказ пойти на деэскалацию в польском вопросе по личной просьбе руководства Польши в общении с Си. Китай неоднократно просил пойти на встречу и наладить терпимые отношения для обеспечения надежного транзита (снять мигрантов и освободить часть заложников, включая Почобута). Лукашенко посчитал, что Китай никуда не денется. Он ошибся.

Похолодание в отношениях было окончательно оформлено актом игнорирования «лучшим другом». Источники сообщают, что Лукашенко сильно обиделся и считает себя униженным, причем на виду у всех. Ради этой предполагаемой встречи ему пришлось наплевать на свой народ и проводить парад в сумерках. Окружение Лукашенко почувствовало, что император Си более не благосклонен и это может отразиться на отношении Путина.

Иными словами, вассалу указали его место.

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