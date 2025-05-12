«Зетники» взбунтовались Телеграм-канал «СерпомПо»

12.05.2025, 8:56

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Счет Кремлю предъявят не на плакатах.

Очередное избиение «правоохранителями» подростка за плакат «Нет войне» - дело в путинском царстве уже давно рутинное. Уже не удивляет и то, что фраза «Фашизм не пройдет» на 9 мая также не дает никакой индульгенции от полицейских дубинок и от допросов Центра «Э».

Но тут интересно другое. Что чиновники и опричники будут делать с озлобленными z-бойцами, которые судя по все более ожесточенным постам и разоблачительным интервью негласно выражающих их интересы публичных представителей, уже открыто обвиняют российскую власть в некомпетентности, предательстве и воровстве.

Так, «первый народный губернатор Новороссии» Павел Губарев заявляет, что нынешняя верховная власть наносит русскому народу больше ущерба, чем НАТО и Украина вместе взятые, призывая российских военных не сдавать оружие в случае прекращения огня и «спасать страну».

А Z-военэксперт Максим Климов снова рассказывает о сознательном «обнулении» на фронте неугодных офицеров, отказывающихся мириться с коррупцией выше стоящих командиров, присваивающих деньги подчиненных и т.п., говорит о «мясных штурмах», а также заявляет о «новом 37-м годе в армии» со стороны силовиков.

И т.д., и т.п. - таких заявлений «рассерженных турбопатриотов», которые не боятся разделить судьбу Гиркина, все больше по мере как «спецоперация идет по плану».

Посмотрим, что скажет и чем будет угрожать Володин и прочие всем тем «защитникам-героям-освободителям», кто вернется с «операции Z», предъявив им СВОй счет не на плакатиках и не на фотожабах в инсте.

Наверное, станут писать законы, которые позволят преследовать таких, как эта девушка, которая на Параде 9 мая в Хабаровске так символично уронила картонный Кремль.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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