«Стечение обстоятельств»: белорусы возмутились отвалившимся пандусом в минском автобусе 12.05.2025, 9:01

2,090

Транспортники попытались оправдаться.

В TikTok появилось видео: водитель городского автобуса № 119С в Минске попытался открыть аппарель — откидной пандус для людей с инвалидностью, однако площадка сломалась. Предприятие «Минсктранс» попыталось оправдаться в ответ на критику и объяснило случившееся стечением обстоятельств, сообщает агентство «Минск-Новости».

Видео, набравшее более 3 млн просмотров, выложил 9 мая блогер dvornik_den. Вместе со знакомым колясочником молодой человек решил воспользоваться общественным транспортом, однако когда на остановке водитель автобуса попытался открыть пандус, тот попросту сломался. Позже стало известно, что очевидцы помогли минчанину с инвалидностью попасть в салон и покинуть его на нужной остановке.

Большинство комментаторов полагают, что претензий к водителю быть не должно: любая техника может выйти из строя. А вот механики предприятия обязаны внимательнее относиться к выпуску транспорта на линию.

Сам блогер пояснил в комментариях, что тоже не винит водителя: «Поблагодарил его за работу, попросил не забыть сообщить о проблеме с пандусом в данном автобусе кому следует».

В «Минсктрансе» заявили, что инцидент стал стечением обстоятельств:

— На каждом плановом техобслуживании осуществляется проверка исправности аппарелей, в том числе на автобусе, запечатленном на видео. В данном случае при открытии аппарели вырвало петлю крепления, — сообщили на предприятии.

Там пообещали устранить поломку, а специалисты дополнительно осмотрят общественный транспорт, чтобы исключить подобные инциденты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com