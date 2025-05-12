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«Стечение обстоятельств»: белорусы возмутились отвалившимся пандусом в минском автобусе

  • 12.05.2025, 9:01
  • 2,090
«Стечение обстоятельств»: белорусы возмутились отвалившимся пандусом в минском автобусе

Транспортники попытались оправдаться.

В TikTok появилось видео: водитель городского автобуса № 119С в Минске попытался открыть аппарель — откидной пандус для людей с инвалидностью, однако площадка сломалась. Предприятие «Минсктранс» попыталось оправдаться в ответ на критику и объяснило случившееся стечением обстоятельств, сообщает агентство «Минск-Новости».

Видео, набравшее более 3 млн просмотров, выложил 9 мая блогер dvornik_den. Вместе со знакомым колясочником молодой человек решил воспользоваться общественным транспортом, однако когда на остановке водитель автобуса попытался открыть пандус, тот попросту сломался. Позже стало известно, что очевидцы помогли минчанину с инвалидностью попасть в салон и покинуть его на нужной остановке.

Большинство комментаторов полагают, что претензий к водителю быть не должно: любая техника может выйти из строя. А вот механики предприятия обязаны внимательнее относиться к выпуску транспорта на линию.

Сам блогер пояснил в комментариях, что тоже не винит водителя: «Поблагодарил его за работу, попросил не забыть сообщить о проблеме с пандусом в данном автобусе кому следует».

В «Минсктрансе» заявили, что инцидент стал стечением обстоятельств:

— На каждом плановом техобслуживании осуществляется проверка исправности аппарелей, в том числе на автобусе, запечатленном на видео. В данном случае при открытии аппарели вырвало петлю крепления, — сообщили на предприятии.

Там пообещали устранить поломку, а специалисты дополнительно осмотрят общественный транспорт, чтобы исключить подобные инциденты.

@dvornik_den 9 Мая 2025г. мы с другом 🧑‍🦽 весело прогулялись по праздничному Минску. Направляясь домой, с автобусом (Маз-215) 119С маршрута (модель маз-215) отвалился пандус, который водитель с трудом смог открыть. 🫤🧑‍🦽 После съёмки видео я с мущиной внесли человека на инвалидной коляске в этот автобус, а на нужной остановке Мама, сопроважающая сына на коляске, сама выкатила. Электро-коляску с управлением, с тяжёлым аккумулятором и с человеком спустить со ступеньки проще, чем поднять. #минск #маз #пассажиры #транспорт #инвалид #коляска #забота #безопасность #защита #minsk #минсктранс #minsktrans #шок #пандус #инвалидность ♬ оригинальный звук - Dvornik_Den

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