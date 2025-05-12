Кому удастся заработать на старых белорусских банкнотах? 12.05.2025, 9:27

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Некоторые могут стоить больше 500 долларов.

Если у вас остались старые купюры, не спешите их выбрасывать. Вероятно, вы обладаете потенциально ценными экземплярами, которые можно выгодно продать коллекционерам. Tochka.by изучила объявления о продаже старых купюр в интернете и проконсультировалась с коллекционером по поводу того, как правильно выбирать и оценивать банкноты.

Люди в интернете абсолютно не стесняются торговать старыми и потрепанными рублями. При этом в основном на продажу выставляют купюры 2000 года выпуска.

Стоимость лотов на некоторых площадках и вовсе поражает. За редкие экземпляры ценители готовы платить в сотни раз больше номинала. В то же время найти интересные экземпляры можно где угодно, самое главное — знать, на что обращать внимание.

66 копеек за 1000 рублей

В Беларуси есть несколько платформ, где люди торгуют вышедшими (и не только) из обращения купюрами. Например, хватает объявлений на популярной площадке Kufar.

По большей части цены на старые банкноты здесь не указаны — о стоимости часто предлагают договориться.

Но есть объявления с изначально «космическими» ценами. Например, жительница Лиды продает шесть купюр 2000 года выпуска за 1000 «новых» рублей. Номинал всех продаваемых банкнот после деноминации составляет всего лишь 66 копеек.

По фото видно, что купюрами пользовались, а номера серии и банкнот в принципе не видны. Понять, почему продавец выставил такую высокую стоимость, довольно сложно.

На площадке в целом много неоправданно дорогих позиций. Еще одно объявление — с 500-рублевой купюрой 2000 года выпуска до деноминации. Сейчас это 5 копеек.

Мало того, что купюра явно была в обращении, на фото она еще и мятая. Но, несмотря на все нюансы, владелец просит за нее 20 рублей. Возможно, хозяину показался интересным номер банкноты, состоящей в большей степени из семерок.

Белорусские банкноты без доставки в Беларусь

На международной площадке для онлайн-покупок eBay тоже есть раздел, посвященный белорусским купюрам. В нем цены как на старые, так и на новые банкноты вполне высокие.

Например, житель Северной Дакоты продает старую 20-тысячную купюру за 199 долларов. По курсу это около 610 рублей.

Доставить лот в Беларусь, скорее всего, не смогут, но подробности стоит уточнять непосредственно у продавца. Тем не менее доставка бесплатная.

На площадке можно найти и несколько вариантов купюр 1999 года выпуска. Один из выставленных на продажу экземпляров — банкнота номиналом 1 млн до деноминации 2000 года. Судя по переводу описания товара, купюра не была в обращении.

За эту банкноту просят 133 доллара, или примерно 403 рубля по нынешнему курсу. Лот из Пенсильвании готовы отправить и в Беларусь, но не бесплатно, а за 16,2 доллара (около 50 рублей), при этом ждать придется полтора месяца.

Что можно взять на аукционе?

Если же вы захотите найти действительно интересные экземпляры в Беларуси, то можно зайти на площадку Ay.by.

Не так давно здесь на аукцион выставляли интересную купюру 2000 года выпуска номиналом 100 тыс. рублей. В описании указано, что состояние лота — Extremely Fine (XF или EF). Кроме того, серия купюры полностью состоит из нулей. Все это как раз и влияет на ценность банкноты.

Аукцион по данной банкноте длился до начала мая. К середине торгов было сделано 28 ставок. В итоге стоимость составила более 1000 рублей, причем началось все с 10 рублей.

Кроме того, нашли на сайте лот номиналом 5 млн 1999 года выпуска. В описании говорится, что купюра в хорошем состоянии — с пометкой Very Fine (VF).

Пока на нее было сделано девять ставок, а стоимость доросла до 149 рублей, при этом ни номера, ни серии банкноты на фото не видно. Торги продлятся до 15 мая.

Дорогих купюр в выпуске 2000 года почти нет

Чтобы понять, почему старые беларусские банкноты продают по таким ценам, журналисты проконсультировались с коллекционером и директором музея Groshi Андреем Мисько.

По его словам, в выпуске 2000 года дорогих банкнот фактически нет. А рынок белорусских купюр довольно специфический. Часто люди могут не снижать стоимость купюры, даже если она не продается годами.

«Самое главное, чтобы банкноты были в идеальном состоянии и ими не пользовались. Тогда они будут иметь коллекционную значимость и смогут заинтересовать профессиональных бонистов», — отмечает Андрей Мисько.

Он также уточняет, что в выпуске 2000 года было только две интересные модификации. Так, например, в одной из версий была более широкая защитная лента.

Кроме того, есть две модификации старой банкноты номиналом 100 тыс. рублей. На купюре был изображен Несвижский замок с православными крестами, но их там никогда не было.

Когда эту ошибку заметили, банкноты перепечатали и заменили кресты на радзивилловских орлов. Так, первая модификация «сотки» будет оцениваться коллекционерами дороже.

Важны ли номер и серия банкноты?

Коллекционер подчеркивает, что немногие бонисты обращают внимание на серию и номер купюры (две буквы перед номером банкноты. — Прим. Tochka.by). Это очень специфический вид коллекционирования, за которым если и охотятся, то только в Беларуси.

«Есть также круг любителей красивых номеров. Когда на банкноте, например, все семерки. Здесь даже не всегда важно состояние купюры. При этом бонисты за пределами нашей страны в принципе не смотрят на серии», — рассказывает директор музея Groshi.

Так, в выпуске 2000 года ценятся бракованные банкноты, на которых могли что-то недопечатать, и «перевертыши». Однако, как добавляет коллекционер, брака в этой версии беларусских денег встречается очень мало. Чего нельзя сказать, например, о современных купюрах.

Какие экземпляры тоже востребованы?

Директор музея Groshi обращает внимание, что еще дороже будут стоить беларусские купюры, которые выпускались до 2000 года. Среди них как раз можно встретить редкие экземпляры.

«Например, у коллекционеров ценится купюра 5 млн рублей. Для обычного белоруса это были немаленькие деньги. Купюра побыла в ходу совсем недолго, и на тот момент мало кто из белорусов сохранил ее дома», — подчеркивает Андрей Мисько.

Банкноту выпустили во второй половине 1999 года, а уже с 2000-го пошли новые деньги. Так, подобная купюра сегодня будет стоить приличных денег, особенно серии АМ. В идеальном состоянии, по мнению коллекционера, ее можно оценить в 450−500 долларов.

Из более ранних денег ценится 500-рублевая купюра 1992 года выпуска. На ней изображена площадь Победы. Эта купюра, сохранившаяся в идеальном состоянии, тоже крайне редкая и дорогая. Такая банкнота может стоить от 120 до 150 долларов в зависимости от серии.

Как правильно оценить купюру?

Говоря про высокие цены на беларусские банкноты, которые размещают на eBay, Андрей Мисько отмечает, что их стоимость оправдывается регионом доставки и комиссией.

«Тут все вопросы завязаны на логистике. Некоторые продавцы на eBay в принципе не доставляют банкноты в Беларусь. К тому же пользователям площадки вряд ли будут интересны банкноты с необычными номерами или сериями», — сказал директор музея Groshi.

Он уточняет, что практически все уникальные беларусские банкноты находятся внутри страны. Поэтому покупать и продавать их лучше на Ay.by.

«Если не уверены в стоимости своей купюры, то можно выставить ее на сайт Ay.by и поставить стоимость с 1 рубля. Аукцион даст столько, сколько эта банкнота реально стоит», — заверяет коллекционер.

В то же время на Kufar иногда можно попытаться «выловить» что-нибудь задешево у человека, который не разбирается в бонистике.

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