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«Смыло весь огород, затопило участок»

  • 12.05.2025, 9:45
«Смыло весь огород, затопило участок»
иллюстративное фото

В деревне под Сморгонью прямо на подворье забил пятиметровый артезианский фонтан.

В деревне Пасынки Сморгонского района семья решила пробурить скважину на участке, однако вместо ожидаемого источника воды их ждал сюрприз — фонтан высотой пять метров, пишет «Светлы Шлях».

— Колодца у нас на участке никогда не было. Мы давно думали пробурить скважину и провести воду в дом, ведь раньше ходили за ней к соседу, — рассказывает хозяйка участка Светлана Матюлько.

Приехали рабочие, установили оборудование и начали бурить землю. Опустились на глубину пять метров, а оттуда забил фонтан воды — из-за такого напора не получалось вставить трубы.

— Этот фонтан лился выше крыши нашего дома. Никто не знал, что делать, и тогда решили заложить кирпичами, — продолжает женщина.

Дом 1957 года постройки, участок старый, и никто не понимал, откуда такой напор и столько воды. Семья решила, что это как-то связано с родником, который был раньше недалеко от дома.

— Рабочие сказали, что с таким еще не сталкивались. Связались они со специалистами из Минска, которые посоветовали очистить территорию и вставлять трубы. Мы с мужем спали посменно, контролировали воду. Смыло весь огород, затопило участок, и мы начали уже беспокоиться за дом. Приняли решение направить поток воды на дорогу.

Сельчанка рассказала, что глубина скважины составила всего пять метров, хотя у соседей — почти 50.

— Вода очень чистая. Летом — холодная. Зимой немного подмерзает колонка, поэтому на этот период ее утепляем. Напор воды остался таким же сильным и мощным, как и в теплое время — и это без насоса, — говорит Светлана Матюлько.

Если из-под земли бьет фонтан и вода поднимается с силой, такую скважину называют артезианской. Это явление встречается в Беларуси довольно редко.

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