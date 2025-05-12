Ученые нашли потерянные океаны Марса 12.05.2025, 9:58

Они все это время оставались на планете.

Под пыльной поверхностью Марса видимо, скрывается огромная тайна, которая полностью меняет наше представление о Красной планете. Ученые полагают, что глубоко в коре Марса заперт огромный резервуар жидкости.

Об этом сообщает The Conversation.

На поверхности Марса до сих пор остается множество следов древний водоемов. Но самая большая загадка кроется в том, куда делась вся эта вода. С помощью данных миссии NASA InSight ученые получили ответ на свой вопрос. Исследование показало, что сейсмические волны замедляются в слое марсианской почвы на глубине между 5,4 и 8 км, а это может указывать на наличие жидкой воды на этих глубинах.

Ученые говорят, что Марс не всегда был похожим на красную пустыню. Миллиарды лет назад, в Нойский и Гесперидский периоды (4,1–3 млрд лет назад), реки прорезали долины. Но магнитное поле Марса ослабло, что сделало его атмосферу более тонкой, а большая часть поверхностной воды исчезла. Ее часть улетучилась в космос, замерзла в полярных шапках, а также оказалась в ловушке минералов, оставаясь там и сегодня.

Исчезновение океанов на Марсе

Фото: NASA

Но испарение, замерзание и горные породы не могут объяснить исчезновение всей воды Марса. Расчеты ученых показали, что этой «недостающей» воды было бы достаточно, чтобы покрыть всю планету океаном, глубина которого будет составлять не менее 700 метров, а возможно, и 900 метров.

Новая гипотеза исследователей заключается в том, что эта недостающая вода просачивалась в кору Марса. Известно, что Красная планета пережила серию мощных ударов из космоса в Нойский период. Во время бомбардировки метеоритами на поверхности Красной планеты могли образовываться гигантские трещины, по которым вода уходила глубоко под землю.

Под поверхностью температуры были выше, что позволило воде оставаться в жидком состоянии, в отличие от той, которая осталась на поверхности.

Нечто плещется в коре Марса

Посадочный модуль NASA InSight приземлился на Марс в 2018 году и занялся прослушиванием недр планеты с помощью сверхчувствительно сейсмометра. Ученые обратились к данным аппарата, чтобы проанализировать «сдвиговые волны», с их помощью была обнаружена подземная аномалия. В слое, который залегает на глубине от 5,4 до 8 км, вибрации распространяются медленнее. Этот «низкоскоростной слой» представляет собой высокопористую породу, которая заполнена водой, как губка.

Исследователи подсчитали, что этот «водоносный слой» Марса может содержать достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной 520–780 м. Количество этой воды в несколько раз превышает объемы, содержащиеся в ледяном щите Антарктиды.

Также этот объем воды согласуется с той самой «недостающей» водой Марса (710–920 м), если вычесть воду, улетевшую в космос, замерзшую в ледяных шапках и заключенную в минералах.

След от удара метеорита в 2021 году на Марсе

Фото: NASA

При чем тут метеориты

Такое важное открытие удалось сделать благодаря двум ударам метеоритов в 2021 году, а также марсотрясению в 2022 году. Дело в том, что все эти события, прошли волной через марсианскую кору, как волны на поверхности озера.

Эти колебания были зафиксированы сейсмометром модуля InSight. Ученые использовали эти высокочастотные сигналы для картирования скрытых слоев коры.

Авторы исследования отмечают, что их данные охватывают только часть Марса. Необходимы новые миссии с сейсмометрами для картирования потенциальных водных слоев по всей остальной планете.

Будущие марсоходы или буры могут однажды исследовать эти резервуары, анализируя их химию на предмет следов жизни. Эти водные зоны также требуют защиты от земных микробов, поскольку они могут содержать исконную марсианскую биологию.

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