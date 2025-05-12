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В Германии тысячи людей митинговали за запрет АдГ

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  • 12.05.2025, 10:22
  • 3,546
В Германии тысячи людей митинговали за запрет АдГ
Фото: REUTERS/Christian Mang

Митинги были объявлены в более 60 городах по всей стране.

В воскресенье, 11 мая, тысячи людей по всей Германии протестовали против правого экстремизма и требовали запретить праворадикальную партию Альтернатива для Германии (AfD).

Об этом сообщает агентство DPA.

Митинги были объявлены в более 60 городах по всей стране.

В Берлине протестующие собрались у Бранденбургских ворот. Полиция оценила количество участников примерно в 4 тысячи человек, тогда как организаторы утверждают, что в протестах принимали участие примерно 7,5 тысячи участников.

Организаторы призвали политических лидеров начать официальные процедуры по запрету ультраправой партии AfD, крупнейшей оппозиционной партии Германии. В своем заявлении они утверждали, что вопрос запрета партии следует рассматривать не как политическое решение, а как юридический вопрос.

Фото: REUTERS/Christian Mang
Фото: REUTERS/Christian Mang
Фото: REUTERS/Christian Mang
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