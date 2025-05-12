Во Франции высмеяли российские фейки о поездке Макрона, Мерца и Стармера в Киев

Во Франции высмеяли российские фейки о поездке Макрона, Мерца и Стармера в Киев6
- 12.05.2025, 10:35
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Отреагировал Елисейский дворец.
После визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев МИД России начал распространять волну фейковых обвинений в якобы употреблении наркотиков мировыми лидерами, пишет New Voice.
Во время визита было снято видео, на котором Макрон прячет скомканную белую бумажку, а Мерц — предмет, похожий на палочку. Затем спикер МИД РФ Мария Захарова и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев запустили волну фейков о том, что лидеры «употребляли наркотики».
«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — опубликовала свои выдумки Захарова в Telegram.
Дмитриев и вовсе увидел в этом всем искусственный интеллект.
«Это кадры ИИ или реальность? Если это реальность — мы смотрим на сахар или на что-то совсем другое? Если это что-то другое, это объясняет множество недавних идей и предложений», — написала марионетка Кремля.
Позже у Макрона резко отреагировали на такие фейковые обвинения.
«Когда европейское единство мешает, дезинформация заходит так далеко, что простую салфетку выдают за наркотики. Эту ложную информацию распространяют враги Франции, как дома, так и за рубежом. Остерегайтесь манипуляций», — прокомментировали ложь в Елисейском дворце.
Посольство Франции в Украине назвало такие действия российских официальных лиц безответственными и бестолковыми.
«Мы видим вас! Вы настолько отчаянно пытаетесь не допустить мира в Украине, что теперь распространяете откровенные фейки. Это безответственно и бестолково», — говорится в сообщении.