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В Минске продается квартира почти за $2 миллиона

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  • 12.05.2025, 10:56
  • 2,806
В Минске продается квартира почти за $2 миллиона

В ней еще никто не жил.

На улице Тимирязева в Минске выставлена на продажу двухуровневая квартира, и это, пожалуй, одно из самых дорогих предложений на рынке недвижимости Минска. Ее цена — $1 699 000 по курсу, пишет «Онлайнер».

Жилье скрывается в доме 2008 года постройки, при этом сама квартира выглядит так, будто ее интерьер соткан из фантазий о королевской жизни. Здесь нет ни намека на скромность: позолота, хрусталь, молдинги и мрамор на каждом шагу. Даже кухня украшена резными элементами и лепным декором, а элементы бархата встречаются не только в текстиле, но и на потолке. Так что любителям минимализма лучше сразу закрыть вкладку.

По словам владельцев, вся мебель привезена из Италии, а многие элементы в интерьере изготавливались по авторским эскизам.

Квартира занимает 334 «квадрата». И без того немаленькую площадь визуально увеличивает большое количество зеркал, использованных в отделке. Высота потолков тоже королевская — 3 метра. На первом этаже располагается кухня, гостиная с камином, спальня и ванная комната. На втором — мастер-спальня с собственным санузлом и джакузи, еще две спальни и несколько гардеробных.

Из гостиной наверх ведет изящная кованая лестница. Холл второго этажа встречает необычными потолками — они с витражным остеклением, как в старинных особняках или костелах.

Спальни тоже выглядят роскошно — хозяева бросили эстетический вызов спокойствию и умиротворению. Но зато позаботились о лучшей звукоизоляции, добавив мягкие панели на стену.

Несмотря на классический интерьер, начинка квартиры вполне себе современная: например, здесь установлена система «умный дом».

Однако приобрести такой дворец в миниатюре сможет не каждый. Стоимость недвижимости собственники оценили в $1 699 000 в эквиваленте. К слову, до этого в квартире никто не жил.

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