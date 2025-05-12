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Reuters: Есть главный вопрос о перемирии Индии и Пакистана

  • 12.05.2025, 10:59
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Reuters: Есть главный вопрос о перемирии Индии и Пакистана

Тест дипломатических амбиций Нью-Дели.

После того как Индия и Пакистан в очередной раз оказались на грани войны из-за конфликта в Кашмире, неожиданное предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в урегулировании ситуации стало серьезным вызовом для дипломатических амбиций Нью-Дели, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Ракетные удары и атаки дронов унесли жизни как минимум 66 человек. Несмотря на достигнутое перемирие, обе стороны уже обвинили друг друга в его нарушении. Эксперты отмечают, что соглашение о прекращении огня было «поспешным», и будет затруднительно обеспечить его соблюдение.

«Индия, скорее всего, не заинтересована в продолжении переговоров. Соблюдение перемирия будет настоящим испытанием», — говорит Майкл Кугельман, аналитик из Вашингтона.

Президент Трамп заявил, что после перемирия намерен «существенно увеличить торговлю с обеими великими нациями». Однако предложение США о посредничестве вызвало критику в Индии.

Индия официально считает Кашмир неотъемлемой частью своей территории и традиционно отвергает участие третьих сторон в переговорах. Напротив, Пакистан поблагодарил Трампа за его инициативу.

«Согласившись прекратить военные действия всего через три дня под давлением США, Индия привлекает внимание международного сообщества к спору вокруг Кашмира, а не к трансграничному терроризму со стороны Пакистана, который и спровоцировал кризис», — заявил индийский эксперт по вопросам обороны Брахма Челлани.

Многие наблюдатели теперь задаются вопросом: достиг ли премьер-министр Индии Нарендра Моди своих стратегических целей, решившись на нанесение ударов по Пакистану, но внезапно пойдя на перемирие?

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