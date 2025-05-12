В Сеть попал интересный тест на внимательность 6 12.05.2025, 11:18

1,992

Только гений сосчитает все квадраты на картинке верно с первого раза.

Вы считаете себя внимательным и логичным человеком? Этот тест — отличная возможность проверить свои способности на практике, пишет «Вокруг света».

На первый взгляд задача проста: нужно всего лишь сосчитать все квадраты на картинке. Но не торопитесь с ответом — многие попадаются на первых же подсчётах. Гении видят то, что ускользает от обычного взгляда: скрытые фигуры, пересечения и неожиданные комбинации.

Этот визуальный вызов проверит вашу наблюдательность и умение мыслить нестандартно. Некоторые утверждают, что ответ очевиден, но на практике ошибаются в числе квадратов. Сможете ли вы сосчитать их с первого раза?

Если да — поздравляем, ваш мозг работает на высшем уровне! Готовы бросить себе вызов? Тогда считайте и делитесь результатом в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com