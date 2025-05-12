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В Сеть попал интересный тест на внимательность

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  • 12.05.2025, 11:18
  • 1,992
В Сеть попал интересный тест на внимательность

Только гений сосчитает все квадраты на картинке верно с первого раза.

Вы считаете себя внимательным и логичным человеком? Этот тест — отличная возможность проверить свои способности на практике, пишет «Вокруг света».

На первый взгляд задача проста: нужно всего лишь сосчитать все квадраты на картинке. Но не торопитесь с ответом — многие попадаются на первых же подсчётах. Гении видят то, что ускользает от обычного взгляда: скрытые фигуры, пересечения и неожиданные комбинации.

Этот визуальный вызов проверит вашу наблюдательность и умение мыслить нестандартно. Некоторые утверждают, что ответ очевиден, но на практике ошибаются в числе квадратов. Сможете ли вы сосчитать их с первого раза?

Если да — поздравляем, ваш мозг работает на высшем уровне! Готовы бросить себе вызов? Тогда считайте и делитесь результатом в комментариях.

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