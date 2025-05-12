В Сеть попал интересный тест на внимательность

В Сеть попал интересный тест на внимательность6
- 12.05.2025, 11:18
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Только гений сосчитает все квадраты на картинке верно с первого раза.
Вы считаете себя внимательным и логичным человеком? Этот тест — отличная возможность проверить свои способности на практике, пишет «Вокруг света».
На первый взгляд задача проста: нужно всего лишь сосчитать все квадраты на картинке. Но не торопитесь с ответом — многие попадаются на первых же подсчётах. Гении видят то, что ускользает от обычного взгляда: скрытые фигуры, пересечения и неожиданные комбинации.
Этот визуальный вызов проверит вашу наблюдательность и умение мыслить нестандартно. Некоторые утверждают, что ответ очевиден, но на практике ошибаются в числе квадратов. Сможете ли вы сосчитать их с первого раза?
Если да — поздравляем, ваш мозг работает на высшем уровне! Готовы бросить себе вызов? Тогда считайте и делитесь результатом в комментариях.