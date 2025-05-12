Зачем в Беларуси вводят ограничения на ввоз авто? 4 12.05.2025, 11:10

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Идет борьба за рынок.

В Беларуси собираются изменить порядок ввоза автомобилей. Причиной стало якобы то, что сегодня на рынок попадают автомобили, качество которых не соответствует всем требованиям безопасности, а это приводит как к проблемам с ремонтом, так и рискам в эксплуатации.

Как собираются регулировать вопрос? Ограничениями. Но в этой истории важным является то, кто именно выступает за такие ограничения, считает «Белсат».

Китайские товарищи – они такие…

На самом деле, секрета никакого нет: инициатором изменений стала компания «Белджи», занимающаяся выпуском китайских автомобилей Geely под собственным брендом. Как пояснил генеральный директор Геннадий Свидерский, изменения эти коснутся в первую очередь автомобилей, которые попадают в нашу страну по условиям так называемого упрощенного порядка. Ведь есть массовые автомобили, которые поступают на беларусский рынок и не проходят испытания в Китае по 18 правилам безопасности, действующим в нашей стране.

«На наш взгляд, это неправильно, потому что пользователи могут столкнуться не только с сервисом, но и вообще с эксплуатацией таких автомобилей. И поэтому по инициативе нашего завода и ассоциации мы внесли предложение в правительство, чтобы упрощенный ввоз транспортных средств действительно был ограничен малыми партиями, там, где мы хотим проверить рынок. И если рынок есть, то потом цивилизованно работать на рынке, получая ОТС, так называемое, одобрение типа транспортного средства – то, что сегодня делают официальные дилеры, и то, что сегодня делает завод [«Белджи». – Прим. «Белсат»]», – пояснил Свидерский во время пресс-конференции, которая прошла в середине апреля в Национальном пресс-центре.

При этом Свидерский отметил, что вопрос изменения порядка ввоза уже «практически согласован» с Министерством промышленности, Госстандартом и Минюстом. Соответствующее постановление должно выйти в скором времени. В нем будет прописано, что для поставок автомобилей свыше 150 штук будет необходимо проводить «весь цикл испытаний», чтобы не заставлять покупателя рисковать. Пока что эти условия будут касаться юридических лиц, но будет прорабатываться вопрос и для физических лиц, занимающихся ввозом автомобилей в страну.

Есть в этом одно важное обстоятельство, на которое обратил внимание гендиректор «Белджи», и именно оно многое объясняет:

«Конечно, если эти условия будут созданы неравные и можно будет привозить из Китая через дилеров машины, которые не прошли достаточных видов испытаний и гарантий, то это будет проблемой даже больше, чем те ввозы, которые у нас были из Европы. Потому что мы знаем, что китайские товарищи они такие, готовы поставлять любую продукцию и качественную, и дешевую, и всякую. И потом, получив ее, уже обратной дороги не будет», – добавил он.

Таким образом, Геннадий Свидерский напрямую обратил внимание на то, что в Беларусь попадают автомобили, не соответствующие всем требованиям безопасности.

Бум китайского автопрома

СМИ не единожды писали о том, что после ухода из Беларуси западных автомобильных брендов, в стране наступил рай для китайских автомобилей.

Согласно статистике Белoрусской автомобильной ассоциации (БАА), в 2024 году из 53 178 машин, проданных официальными дилерами, почти 70% имели китайское происхождение.

Количество новых китайских брендов, которые были привезены в нашу страну, действительно впечатляет: еще в октябре 2024 года «Белсат» обратил внимание на то, что в списке портала domkrat.by из 41 автомобильного бренда, предлагающего новые автомобили в Беларуси, 22 являются китайскими. Названия многих из них беларусы услышали впервые. Что уж говорить о технических особенностях этих автомобилей и о сведениях, относительно их безопасности. По этим вопросам белoрусам часто приходилось проводить самостоятельный поиск на зарубежных сайтах или попросту верить на слово самим продавцам (официальным или неофициальным).

Тем не менее за короткое время некоторые китайские марки все же завоевали внимание белoрусов. Так, в лидерах среди импортируемых в Беларусь китайских брендов наряду с Geely (или» Белджи«) оказались такие, как Dongfeng, Voyah, Haval, FAW Bestune, Jetour – именно они фигурируют в топ-10 наиболее популярных автомобилей в течение 2024 года.

Следует учитывать, что, кроме официальных дилеров, завозом в страну китайских автомобилей занимаются так называемые альтернативные поставщики – мелкие компании, готовые пригнать китайский автомобиль в Беларусь, взяв комиссию за привоз. Количество автомобилей, попадающих в страну таким образом, не учитывается в статистике, которой оперирует БАА. Наибольшим спросом у этой категории продавцов пользуются электрокары и гибридные авто, ввоз которых до конца 2025 года не облагается пошлиной и налогом на данную стоимость.

Тот поток китайских автомобилей, который хлынул в нашу страну, действительно мог породить вопросы о том, насколько эти автомобили безопасны.

Безопасны или нет?

Специальной статистики в Беларуси относительно того, как часто китайские автомобили попадают в аварии, отыскать не удалось. Поэтому воспользуемся данными с российского рынка (понятно, что с определенными поправками, но ситуация в Беларуси может быть похожей).

Количество ДТП с участием китайских автомобилей там существенно выросло всего в течение нескольких лет. Если в 2022 году это было чуть более 2% от всех ДТП за год, то в 2024-м – уже более 11%. За несколько месяцев 2025 года – уже 17%. Естественно, в первую очередь это связано с ростом количества самих китайских автомобилей.

Как пояснил гендиректор российского онлайн-аукциона по продаже автомобилей Александр Коротков, особенно выделяются в плане безопасности электромобили китайских марок типа Voyah, Lixiang и Zeekr. Эксперты компании вопреки распространенным мифам, что электрокары часто загораются после аварий, не зафиксировали всплеска пожаров после ДТП.

Действительно, в отличие от китайских машин прежних лет выпусков, нынешние автомобили оснащаются самыми разными средствами безопасности: множеством специальных касаний фиксирования повреждений, усиленным каркасом безопасности, подушками безопасности и другими решениями.

Так, на сайте официального дилера автомобилей для модели Voyah Free, которая была признана автомобилем 2024 года в Беларуси (по данным Автомобильной ассоциации «БАА»), читаем об оснащении автомобиля 30 интеллектуальными радарами, 26 системами помощи водителю, о надежной защите батареи этого электрокара, которая прошла в сумме более 100 проверок безопасности, а также о том, что машина заработала 5 звезд безопасности C-NCAP (специальная программа оценки безопасности новых автомобилей, которая была запущена в Китае в 2006 году).

Посмотрели на сайте официального представителя компании Haval оснащенность популярной модели Haval F7 (вошла в тройку лидеров 2024 года в номинации «SUV года» по рейтингу автомобильной ассоциации «БАА»). Здесь и адаптивный круиз-контроль, и помощь удержания в полосе, и система автоматического торможения, которая помогает избежать столкновения при приближении автомобиля.

Серьезные меры безопасности можно увидеть и у других китайских брендов: например, модель FAW Bestune T77, или JAC E30X, или Chery Tigo Pro Max и других. Да и вообще, как видно, китайские машины показывают очень неплохие результаты различных тестов, которые проводятся как в самом Китае, так и в Европе.

При этом важно, что на сегодняшний день все еще актуальным остается расписание, при котором китайский автопроизводители часто предлагают большой набор функций безопасности и комфорта уже в базовой комплектации, что отличает их от многих западных марок, где за аналогичные технологии (например, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль слепых зон и т.д.) нужно доплачивать отдельно и немало.

«Джили-были»

Таким образом, похоже, что китайские автомобили на сегодняшний день действительно имеют неплохой уровень безопасности (во всяком случае так они об этом заявляют). О защищенности своих автомобилей говорит и компания «Белджи» (напомним, что именно под этим брендом собираются несколько популярных моделей китайской Geely), автомобили которой стали «народными» в Беларуси и активно продаются в России.

Только при этом фактом является и то, что именно в адрес «Белджи» в последнее время слышатся недовольные выпады в связи с безопасностью. Один из последних случаев случился в марте, когда во время аварии в Минске в автомобиле Belgee X50 не сработала ни одна подушка безопасности. В результате владелец машины выразил намерение судиться с белoрусским производителем.

Так не потому ли «Белджи» вдруг озаботилась разработкой нового порядка ввоза автомобилей в страну, так как почувствовала определенную опасность для себя со стороны конкурентов?

В Беларуси «Лада» снова стала лидером, а «Белджи» сейчас только на втором месте. Это означает, что о планах, озвученных Лукашенко и руководителем предприятия Геннадием Свидерским – построить второй завод и удвоить выпуск до 120 тысяч автомобилей в год – можно забыть.

Попытка ограничить ввоз других китайских машин – это попытка стимулировать спрос на «Белджи».

Борьба за рынок: зачем в Беларуси вводят ограничения на ввоз автомобилей?

В Беларуси собираются изменить порядок ввоза автомобилей. Причиной стало якобы то, что сегодня на рынок попадают автомобили, качество которых не соответствует всем требованиям безопасности, а...

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