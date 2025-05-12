Как Папа Лев будет управлять Католической церковью? 12.05.2025, 11:31

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Мостостроитель и «тихий реформатор».

Папа Лев XIV, избранный в 2025 году, стал первым американцем во главе Католической церкви и, как считают наблюдатели, способен стать противовесом идеологическому давлению, исходящему от таких фигур, как президент США Дональд Трамп. Бывший кардинал Роберт Прево, которого теперь называют «тихим реформатором», намерен продолжить путь, начатый его предшественником Папой Франциском, но в своем сдержанном и последовательном стиле, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

«Он не из тех, кто вступает в споры, но и не отступит, если дело справедливое», — говорит кардинал Джозеф Тобин из Ньюарка, давний друг понтифика.

Папа уже заявил о «полной приверженности» решениям Второго Ватиканского собора и призвал к «смелому и доверительному диалогу с современным миром», включая вызовы, связанные с искусственным интеллектом. В своей первой речи он пообещал «идти вместе как единая Церковь» и отстаивать «заботу о наименее защищенных и отвергнутых».

Лев XIV ранее служил в Перу и дважды возглавлял орден августинцев, известный своей социальной миссией. Он продвигает женщин на руководящие должности и настроен на «реализацию реформ Франциска в конкретных богословских и практических формах», отмечает священник Тони Бэнкс.

Хотя он вряд ли будет вносить резкие догматические изменения, его позиция по вопросам миграции, социальной справедливости и экологии будет решительной. Как пишет австралийский католический журналист Марк О’Коннор: «Он не скажет вам, против чего он. Он скажет, за что он».

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