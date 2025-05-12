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У трассы М1 в Кобринском районе заметили непонятное погодное явление

  • 12.05.2025, 11:36
  • 1,724
У трассы М1 в Кобринском районе заметили непонятное погодное явление

Видеофакт.

Видео, на котором запечатлён мощный вихрь, внешне напоминающий торнадо или смерч, вновь появилось в белорусском TikTok. На этот раз, как утверждается в самом ролике, пугающее природное явление сняли 11 мая в поле рядом с трассой М1 в Кобринском районе Брестской области. При этом автор задаётся вопросом, что же это такое, отмечая, что оно «ходит туда-сюда» и «рассеивается».

На кадрах видно, как высокий тёмный столб, предположительно из пыли, вращается с большой скоростью, перемещаясь по полю. В какой-то момент он начинает ослабевать и «рассеиваться».

@user8852814751081 #беларусь🇧🇾#брест#весна2025#сюрпризыпогоды🌪 ♬ оригинальный звук - Litvinuk Natalia

В комментариях под публикацией мнения белорусов разделились. Некоторые предположили, что это обычный «пылевой вихрь».

Однако другие усомнились в этом, указывая на неподходящие погодные условия: «Пылевой вихрь образуется в малооблачную, сухую и жаркую погоду, а тут и облака и далеко не жарко. Поверхность земли не нагрета до такого уровня, чтобы образовывался пылевой вихрь… Странно».

Прозвучали и предположения, что видео может быть «фейком», созданным с помощью искусственного интеллекта: «А это реальное видео или ИИ?».

Однако другие пользователи сообщали, что видели подобные вихри и в других местах: «Вчера два таких видели, когда из Гомеля в Минск ехали».

Реакция на само явление у комментаторов варьировалась от спокойного опознания «пылевого вихря» до удивления и даже испуга: «Ого, смерч в Беларуси?! Нежданчик».

Официальной информации от Белгидромета или МЧС по поводу конкретно этого зафиксированного явления пока не поступало. Но не так давно похожее явление видели и в Минске. Тогда синоптики рассказали, что это было.

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