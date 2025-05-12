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Мерц: Сначала нужно заставить замолчать оружие

  • 12.05.2025, 11:42
Мерц: Сначала нужно заставить замолчать оружие
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Германия настаивает на прекращении огня перед переговорами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что любые переговоры о мире с Россией возможны лишь после полного прекращения огня. Его комментарии прозвучали после возвращения из первого визита в Киев, пишет «Немецкая волна» (перевод — сайт Charter97.org).

Мерц назвал готовность России к переговорам «позитивным сигналом», но подчеркнул, что этого «далеко недостаточно» для начала реального диалога.

«Мы ожидаем, что Москва согласится на перемирие, которое позволит провести настоящие переговоры. Сначала нужно заставить замолчать оружие, и только затем можно начинать обсуждение», — говорится в заявлении канцлера в X.

По словам Мерца, европейские союзники поддерживают предложение о 30-дневном перемирии, которое, как он отметил, «Украина приняла без оговорок».

Заявление канцлера стало реакцией на предложение Путина начать прямые переговоры с Украиной в Турции уже в четверг. Однако западные лидеры, включая Мерца, настаивают на прекращение боевых действий перед переговорами.

Такой подход отражает согласованную позицию Запада: поддержка Украины возможна лишь при выполнении условий, обеспечивающих реалистичность и серьезность мирных предложений.

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