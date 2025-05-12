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Названа причина пожара на рухнувшей нефтяной вышке «Белоруснефть-Сибирь»

  • 12.05.2025, 11:48
  • 1,388
Названа причина пожара на рухнувшей нефтяной вышке «Белоруснефть-Сибирь»

Вышка горела в РФ.

Пожар на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, где обрушилась вышка компании «Белоруснефть-Сибирь», возник из-за возгорания газовоздушной смеси, образовавшейся при замене бура, пишет URA.RU со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Предварительно, причиной пожара могло стать возгорание газовоздушной смеси, образовавшейся при замене бура. Точная причина будет установлена позже, назначен дознаватель», — рассказал собеседник.

Кроме того, со стороны Следственного комитета и окружной прокуратуры проводятся проверки. По факту травмирования троих рабочих, пострадавших на пожаре, возбуждено уголовное дело.

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