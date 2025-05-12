Подкрался незаметно Сергей Алексашенко

12.05.2025, 11:55

1,454

За сухой статистической сводкой кроется несколько подводных камней.

Минфин РФ опубликовал данные о нефтегазовых доходах в апреле, которые выглядят тревожно (минус 12 процентов к апрелю прошлого года), но не катастрофично. Но за сухой статистической сводкой кроется несколько подводных камней.

Во-первых, апрель это месяц, когда в казну идут квартальные платежи НДД (налога на добавленный доход), который вытеснил экспортную пошлину. Следующий раз эти платежи придут в июле.

Во-вторых, по сравнению с апрелем прошлого года “налог в пользу настоящего Игоря Ивановича” (совокупный платёж из казны в пользу нетяных компаний – обратный акциз, компенсация за удержание внутренних цен, субсидия на модернизацию) в этом апреле оказался почти в два раза меньше. Если убрать влияние этого фактора и взять валовые нефтегазовые доходы, то они окажутся на 15 процентов ниже, чем год назад.

В-третьих, российская налоговая система устроена так, что расчёт налогов осуществялется, исходя из цены нефти (которую объявляет Минэкономики) по итогам предыдущего месяца. Т.е. налоги, поступившие в апреле, рассчитывались из мартовской цены нефти( $59/барр.). Апрельская цена ($54,8/барр.) окажет своё влияние в мае. И тут начинается самое интересное.

При прочих равных – объем добычи и экспорта нефти и газа, неизменной сумме платежа Игорю Ивановичу, сохранении курса доллара к концу месяца на текущем уровне, – майские нефтегазовые доходы должны оказаться примерно в два раза ниже, чем в апреле; 540-560 млрд.руб против 1082 млрд., или примерно на 30 процентов меньше, чем в среднем в ноябре-фервале (в эти месяцы НДД не уплачивался).

Сергей Алексашенко, «Хроника мутного времени»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com