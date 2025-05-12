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«Люди дежурят ночами, продают места в очереди»

  • 12.05.2025, 11:57
  • 1,408
«Люди дежурят ночами, продают места в очереди»

Очевидцы о том, что происходит у здания Нацбанка в Минске.

У здания Нацбанка в Минске люди продолжают стоять в очереди за памятными монетами, выпущенными к 80-летию Победы. Несмотря на прохладную погоду и ограничения на количество — одна монета и до пяти купюр в руки — энтузиастов меньше не становится. Люди записываются в списки, дежурят у здания днем и ночью и даже приводят родственников, чтобы купить больше, пишет «Онлайнер».

Влад рассказал, что в очереди оказался под номером 957 и сегодня утром наблюдал, как за час очередь продвинулась с 917 по 987 номер. По его словам, «большинство людей просто не приходит», что дает шанс тем, кто стоит дальше.

— Я записался 8 мая, все работает четко по списку. Все выходные и праздничные дни были дежурные-волонтеры, которые записывали в список тех, кто приходит. А чтобы не образовалась параллельная очередь, дежурили всю ночь. Сейчас в списке более 1550 человек. Думаю, монет хватит всем, так как не все, кто записался, приходят. Из 2500 серебряных монет, я думаю, продано около 700.

Я купил медно-никелевую монету за 43 рубля, так как от серебряной по дизайну она отличается только с обратной стороны, а наценка на нее не хуже, чем за серебряную. Некоторые пишут в чат, что готовы медно-никелевые выкупать партиями по 80 рублей за штуку.

По его словам, в очереди, помимо белорусов, стоят люди из СНГ, ЕС и даже Китая.

— Для меня это в любом случае инвестиция, но я, пожалуй, оставлю ее на память. Слишком она красивая и несет большую историю.

Другой человек из очереди, Олег, подтвердил утренний ажиотаж и рассказал, что место в очереди можно даже купить.

— Люди продают места, детей приводят, родственников, чтобы купить побольше. На утро понедельника в списке было записано более 1500 человек. Некоторые перепродают монеты прямо у входа: серебро, которое в банке стоит 350 рублей, — за 430. Место в очереди можно купить за медно-никелевую монету (она стоит 43 рубля). Сама очередь продвигается примерно на 60 человек в час.

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