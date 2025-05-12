Рынки отреагировали на паузу в торговой войне Трампа
- 12.05.2025, 12:11
Фьючерсы на американские индексы значительно выросли.
Рынки находятся в приподнятом настроении после того, как переговоры по торговой сделке между США и Китаем принесли обнадеживающий прогресс, пишет New Voice.
Как сообщает Markets businessinsider, фьючерсы на американские индексы значительно выросли:
Фьючерсы на S&P 500: +1,4% до 5756,25.
Фьючерсы на Dow Jones: +415 пунктов или +1% до 41 738,00.
Фьючерсы на Nasdaq 100: +2% до 20 529,25.
Индекс S&P 500 почти восстановился до уровня, предшествующего «Дню освобождения». 2 апреля он упал на 10% за два дня после объявления Трампом новых тарифов против десятков стран. Сейчас индекс примерно на 6% ниже февральского рекорда в 6144.
«Похоже, фондовый рынок учел снижение геополитической напряженности», — отметил аналитик Эд Ярдени.
Рост аппетита к риску привел к снижению активов-убежищ:
Золото (спот): -1,3% до 3282,04 долларов за унцию.
USD/JPY: +0,3% до 145,81.
USD/CHF: +0,3% до 0,8333.
Азиатские фондовые рынки также показали рост, хотя осторожность инвесторов ограничила масштабы подъема:
Nikkei 225: +0,1% до 37 519,80.
Kospi: +0,5% до 2 589,48.
ASX 200: +0,2% до 8 245,5.
Hang Seng: +0,6% до 23 006,1.
CSI 300: +0,6% до 3 869,8.
«Продвижение в торговых переговорах явно поддерживает рынки риска. Однако сохраняется риск разочарования, если не последует значительного снижения тарифов Китая», — отметили аналитики Nomura.