Рынки отреагировали на паузу в торговой войне Трампа 12.05.2025, 12:11

Фьючерсы на американские индексы значительно выросли.

Рынки находятся в приподнятом настроении после того, как переговоры по торговой сделке между США и Китаем принесли обнадеживающий прогресс, пишет New Voice.

Как сообщает Markets businessinsider, фьючерсы на американские индексы значительно выросли:

Фьючерсы на S&P 500: +1,4% до 5756,25.

Фьючерсы на Dow Jones: +415 пунктов или +1% до 41 738,00.

Фьючерсы на Nasdaq 100: +2% до 20 529,25.

Индекс S&P 500 почти восстановился до уровня, предшествующего «Дню освобождения». 2 апреля он упал на 10% за два дня после объявления Трампом новых тарифов против десятков стран. Сейчас индекс примерно на 6% ниже февральского рекорда в 6144.

«Похоже, фондовый рынок учел снижение геополитической напряженности», — отметил аналитик Эд Ярдени.

Рост аппетита к риску привел к снижению активов-убежищ:

Золото (спот): -1,3% до 3282,04 долларов за унцию.

USD/JPY: +0,3% до 145,81.

USD/CHF: +0,3% до 0,8333.

Азиатские фондовые рынки также показали рост, хотя осторожность инвесторов ограничила масштабы подъема:

Nikkei 225: +0,1% до 37 519,80.

Kospi: +0,5% до 2 589,48.

ASX 200: +0,2% до 8 245,5.

Hang Seng: +0,6% до 23 006,1.

CSI 300: +0,6% до 3 869,8.

«Продвижение в торговых переговорах явно поддерживает рынки риска. Однако сохраняется риск разочарования, если не последует значительного снижения тарифов Китая», — отметили аналитики Nomura.

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