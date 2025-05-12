«Разъехались в сантиметрах друг от друга»
- 12.05.2025, 12:14
Опасный обгон под Смолевичами засняли на видео.
Читатель «Онлайнера» вместе с семьей ехал по дороге в Смолевичском районе. Там видеорегистратор автомобиля зафиксировал момент опасного обгона.
«Скорость моя была 93 км/ч, — сообщил нам мужчина. — За мной на «хвосте» ехал автомобиль. Я предположил, что сейчас он пойдет на обгон. В то же время я видел и встречный автомобиль, который из-за меня и из-за закругления дороги не видел обгонявший».
«Пришлось оттормозиться до 72 км/ч, чтобы машина успела обогнать, — добавил водитель. — Машины разъехались в сантиметрах друг от друга. Я боковым зрением увидел, что девушка во встречном авто была в шоке от произошедшего. Благо все закончилось хорошо».