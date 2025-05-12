Ермак назвал условие Украины и ее союзников для начала переговоров с Россией 3 12.05.2025, 12:24

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Андрей Ермак

Если Кремль откажется, последуют жесткие действия Запада.

Украина ожидает от Путина 30-дневного прекращения огня, чтобы сесть за стол переговоров. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

— Россия будет пытаться выйти из-под санкций, используя переговорный процесс как прикрытие. Этот формат обусловлен очевидным стремлением водить всех за нос. Хотят ли в Вашингтоне, чтобы Америку водили за нос? Хотят ли этого европейцы? Определенно нет. Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire (прекращение огня) — потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики, — заявил Ермак.

Он отметил, что Украина готова вести переговоры с Путиным напрямую, поскольку только он принимает решения такого уровня.

— Разумеется, он будет делегировать технические и подготовительные этапы — но мы понимаем, на кого в итоге все завязано.

Ермак также заявил, что в процессе должна быть задействована Европа, потому что «Украина — это часть Европы, Украина — будущий член Европейского союза».

— Наша позиция заключается в том, что нам нужен справедливый и долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности. И поэтому мы продолжаем настаивать, что как первый шаг для начала каких-либо переговоров должно быть объявлено 30-дневное перемирие, которое будет четко мониториться. Мы считаем, что лидерство должно быть за американцами, которые имеют для этого все возможности. Безусловно, с участием европейцев, — повторил еще раз Ермак условие о прекращении огня.

На вопрос журналиста о том, какие действия предпримут США и Европа, если Россия начнет обманывать и затягивать переговорный процесс, Ермак ответил:

— Я знаю детали нового санкционного пакета, который может быть применен. Он очень жесткий, и он в случае применения может быть скоординирован с таким же европейским, британским, канадским и так далее пакетами, и это будет действительно очень больно.

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