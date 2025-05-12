Какие рабочие места останутся за людьми в эпоху ИИ 5 12.05.2025, 12:30

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Американский гигант Amazon уже занимается переобучением сотрудников.

Amazon представила нового складского робота Vulcan, способного «ощущать» предметы, и тем самым приоткрыла завесу над тем, какие рабочие места могут сохранить или получить люди в будущем, пишет издание TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главы компании Энди Джэсси, Vulcan берет на себя сложные с точки зрения эргономики задачи: он достает товары с самых высоких и низких полок, снижая физическую нагрузку на сотрудников. Люди теперь работают с недоступными для робота предметами.

Amazon также переучивает часть складских работников на специалистов по обслуживанию роботов — профессии, востребованные в будущем. Уже сегодня роботы участвуют в выполнении 75% заказов, что, по заявлению компании, породило сотни новых рабочих мест — от инженеров до операторов роботов.

Тем не менее, речь не идет о равнозначной замене: далеко не каждый сможет или захочет стать механиком. И хотя Amazon предлагает программы переобучения, ясно, что такие профессии доступны лишь немногим.

Однако сам факт, что Amazon заговорила о переобучении, важен. В условиях, когда прогнозируется исчезновение миллионов рабочих мест, остается открытым вопрос: какие рабочие места найдутся для тех, кто не имеет доступа к высшему образованию в области ИИ? Возможно, будущее рабочих — это надзор за машинами, а не конкуренция с ними.

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