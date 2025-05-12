Польша занимает второе место в ЕС по выдаче иностранцам Blue Card 1 12.05.2025, 12:34

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Эту процедуру собираются сделать либеральнее в том числе для белорусов.

Польша — на втором месте в ЕС по выдаче разрешений Blue Card, сообщает Pulshr.pl со ссылкой на данные Евростата. В 2023 году (последние обнародованные данные) страна выдала 7 тыс. таких документов, или почти на 2,5 тыс. больше, чем годом ранее.

Отметим, что Blue Card — это разрешение на временное пребывание для работы по профессии, которая требует высокой квалификации.

Как пишет Most, всего за год в ЕС выдано 89 тыс. Blue Card. Активнее всего этот инструмент использует Германия (69 тыс.). Хотя отставание Польши от лидера очень велико, она значительно опережает Францию (4 тыс.).

Чаще всего Blue Card получают граждане Индии (21 тыс.), России (9 тыс.) и Турции (6 тыс.). Беларусы — на четвертом месте (5 тыс.).

— Показатели Евростата доказывают, что мы можем конкурировать за таланты на глобальном рынке. Высококвалифицированные специалисты обеспечивают не только потенциал для работодателей, но и реальную поддержку нашей экономики. Их работа, уплаченные налоги и траты в Польше напрямую отражаются на нашем ВВП. Это ключевой элемент миграционной стратегии, которую мы должны последовательно реализовывать, — цитирует Pulshr Кшиштофа Инглота, основателя компании Personnel Service.

Польша изменит законодательство о Blue Card

Еврокомиссия требует от Польши внедрить положения директивы о Blue Card, и Сейм уже одобрил соответствующий законопроект. Он разрешает обладателям Blue Card вести предпринимательскую деятельность (JDG) на территории Польши на тех же условиях, что и гражданам страны.

Для получения Blue Card представителям ряда профессий (их перечень будет утверждаться) достаточно будет трех лет профессионального опыта, а не пяти, как сейчас.

Кроме того, изменения касаются краткосрочной и долгосрочной мобильности — это процесс, который позволяет переезжать из одной страны ЕС в другую и трудоустраиваться там.

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