Зеленский провел первый телефонный разговор с Папой Львом XIV

Зеленский провел первый телефонный разговор с Папой Львом XIV1
- 12.05.2025, 12:37
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Президент Украины и понтифик договорились провести встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV.
Зеленский назвал разговор «очень теплым и предметным». По его словам, они с Папой договорились спланировать личную встречу в ближайшее время.
«Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных», — написал президент Украины.
Он добавил, что разговаривал с Папой о депортированных Россией украинских детях. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, указал Зеленский.
Также говорили об инициативе 30-дневного прекращения огня в Украине и готовности к переговорам.
«Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей», — заявил Зеленский.