«Я в шоке»3
- 12.05.2025, 12:52
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Белоруска удивилась цене одного пиона.
Видео белоруски в TikTok вызвало активную дискуссию о ценах на цветы. Женщина, получив в подарок от ребенка пион, была шокирована его стоимостью.
«Пион в Беларуси за 25 рублей. Пион… 25 рублей… Мне ребенок подарил. Мне, конечно, очень приятно, но за 25 рублей… Я в шоке», — сказала она на видео.
@lisay1402 ♬ оригинальный звук - drift
Комментаторы поспешили ее успокоить — 25 рублей за пион, по их словам, это еще вполне приемлемая цена, заметило «Зеркало»:
«Это еще дешево, мне муж 8 мая покупал по 35», — Li_oil.
«Так это еще и дешево. Я за 40 видела», — Lena Dorry.
«Импортные пионы не могут быть дешевыми. Так же, как и пионы в целом — дорогие, потому что это сезонный цветок, непростой в разведении», — GlebON.
«А что вы хотели? Пионы в лучшем случае будут в июне, и то не у всех. Вы хоть знаете, сколько нужно всего, чтобы вырастить его?» — написал еще один пользователь.
«Так он у вас же не в Беларуси выращен, а привезен — скорее всего из Голландии или Эквадора и т.д. Плюс такие пионы стоят около двух недель, а не три дня, как наши. Учитывайте, пожалуйста, это», — OLGAgreat.
Комментатор с ником Тот самый цветочник пояснил: «Это еще дешево. Сейчас самые ходовые сорта стоят дороже. Да, к сожалению, пионы переоценены. Ну и не для всех они, как и машины „Мерседесы“ не для всех. Закупки дорогие, поэтому мы ждем лета и будем привозить уже дешевле».