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Стало известно, когда белорусов ждут следующие длинные выходные

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  • 12.05.2025, 12:56
  • 3,966
Стало известно, когда белорусов ждут следующие длинные выходные

Отдыхать будем снова 4 дня подряд.

Совмин Беларуси утвердил график переносов рабочих дней в 2025 году. Майские праздники позади, но у белорусов еще будут длинные выходные — в июле и в декабре.

В этом году будут перенесены:

- 4 июля (пятница) – на субботу 12 июля;

- 26 декабря (пятница) – на субботу 20 декабря.

Это значит, что в июле нас ждет удлиненный четырехдневный уикенд, посвященный 3 июля. Нерабочими будут 3-6 июля.

В декабре, предрождественская неделя станет немного длиннее, отдыхать будем снова 4 дня с 25 по 28 декабря.

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