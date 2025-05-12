Стало известно, когда белорусов ждут следующие длинные выходные

Стало известно, когда белорусов ждут следующие длинные выходные1
- 12.05.2025, 12:56
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Отдыхать будем снова 4 дня подряд.
Совмин Беларуси утвердил график переносов рабочих дней в 2025 году. Майские праздники позади, но у белорусов еще будут длинные выходные — в июле и в декабре.
В этом году будут перенесены:
- 4 июля (пятница) – на субботу 12 июля;
- 26 декабря (пятница) – на субботу 20 декабря.
Это значит, что в июле нас ждет удлиненный четырехдневный уикенд, посвященный 3 июля. Нерабочими будут 3-6 июля.
В декабре, предрождественская неделя станет немного длиннее, отдыхать будем снова 4 дня с 25 по 28 декабря.