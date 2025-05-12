Китай поддержал план Украины, ЕС и США по прекращению огня 5 12.05.2025, 13:06

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Пекин начинает давление на Путина.

Китай поддержал инициативу Украины, стран ЕС и США по введению 30-дневного прекращения огня на Украине. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

«Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что соответствующие стороны продолжат достигать справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров и в конечном итоге достигнут политического решения украинского кризиса», — заявил Линь Цзянь. Его слова приводит ChinaNews. Он отметил, что диалог и переговоры — единственный путь выхода из войны.

Также представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай намерен взаимодействовать с международным сообществом для урегулирования ситуации на Украине и достижения прочного мира.

Ранее Украина и страны Европы договорились о полном прекращении огня на 30 дней с 12 мая, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи в Киеве с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши.

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