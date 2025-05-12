«В три часа ночи просыпаемся от стука в потолок» 13 12.05.2025, 13:10

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Минчане купили квартиру и уже 12 лет воюют с соседом.

Для многих собственная квартира — это символ стабильности, уюта и жизни по своим правилам. Именно так думала молодая семья, купив жильё в обычной панельке на окраине Минска. Правда, их мечтам помешала суровая реальность в лице не менее сурового мужчины, живущего этажом ниже. Подозревая супругов в производстве оружия и некоторых других грехах, он объявил им настоящую войну. И она длится уже 12 лет, пишет Onliner.by.

«Он вам жизни не даст, предыдущий хозяин продал квартиру из-за него»

Карина с мужем переехали в этот дом 12 лет назад. Искали что-то взамен своей однокомнатной квартиры на улице Асаналиева: семье хотелось жилья побольше.

— Наткнулась на объявление в интернете о продаже двухкомнатной квартиры, сразу же позвонила — уже через час встретились с владельцем. Посмотрели — всё понравилось. Через пару дней оформили сделку, — вспоминает девушка.

— Мы были так довольны: в доме напротив такое же по размеру и планировке жильё стоило на $5000—6000 дороже. Зачем переплачивать? Теперь бы, конечно, десять раз подумали и, может, сделали бы иначе.

А тогда не могли нарадоваться своей покупке: квартира с ремонтом, на удобном этаже — что может быть лучше?

— О соседях заранее не расспрашивали, не считали это необходимым. А зря. Теперь уже научены горьким опытом: когда покупали жильё для моего отца, наводили справки о соседях, разговаривали с участковым, чтобы больше не делать таких ошибок.

Странности начались сразу же. Соседка по лестничной клетке, заметив новые лица, удивлённо воскликнула:

— Вы что, не знаете? Он вам жизни не даст, предыдущий хозяин продал квартиру из-за него.

Загадочный «он» — это пожилой мужчина, который живёт этажом ниже.

— Высокий, крупный, с длинной бородой… Ни с кем не здоровается и не разговаривает. Двери тоже никому не открывает: как будто у него даже домофона в квартире нет, — описывает девушка.

Пару предупреждение соседки только насмешило.

«Ерунда. Если будет докучать — напишем заявление в милицию», — заявила тогда Карина.

«У вас ничего не получится», — загадочно ответила собеседница. Да, она точно что-то знала…

«Думаете, я не знаю, что вы по ночам вытворяете?..»

Через неделю после переезда таинственный мужчина сам дал о себе знать.

— Просыпаемся утром — света нет. Подумали, может, аварийное отключение в районе. Вернулись вечером — света всё ещё нет. Обратились в коммунальные службы — электричество восстановили. Правда, ненадолго: свет всё равно пропадал несколько раз в неделю. Мы никак не могли понять, в чём дело, пока во время очередного разговора сотрудница ЖЭСа, не выдержав, эмоционально не закричала в трубку: «Хватит нам звонить. Это ваш сосед провода режет!»

По словам Карины, мужчина целенаправленно перерезал именно их кабель. Он точно знал, какой провод идёт в квартиру, и каждый раз аккуратно его «перекусывал».

— Коммунальщики даже вешали амбарные замки на электрощиток, но он их спиливал.

Сначала не было понятно, чем мы ему не угодили. Никаких разговоров, звонков, письменных или устных претензий. Когда семья попыталась выяснить, в чём дело, он сказал: «Ваша деятельность незаконна».

— Я удивлённо спросила: «Какая деятельность?» В ответ услышала: «Думаете, я не знаю, что вы по ночам оружие производите?»

Я была в ступоре. Начала его убеждать, что ничего такого мы не делаем, предложила зайти в квартиру и лично в этом убедиться. Он поднялся к нам, всё осмотрел. Увидел пустую комнату и поинтересовался: «Почему пустая?» «Некому в ней жить (детей у супругов ещё нет)», — объяснила я.

Но он не поверил: «Значит, здесь у вас производство». Внезапные отключения света продолжались все эти годы. Пик активности приходился на весну и осень, летом и зимой это случалось реже.

— Смотрим вечером кино, а он начинает щёлкать переключателями — свет мигает, всё отключается. Это доводило до отчаяния. Даже на выходные нельзя было спокойно уехать: возвращаешься — холодильник не работает, продукты испорчены.

Одни соседи придумали на этот случай лайфхак: когда отдыхали на даче, периодически звонили на домашний телефон. Если он недоступен, значит, и электричества нет — нужно ехать обратно. Так, под прицелом мужчины оказалась не только семья Карины, но и другие люди.

— Соседку, которая жила под ним, он подозревал в производстве наркотиков. Она не выдержала и продала квартиру. Теперь там живут иностранцы.

Этой весной пенсионер переключился на интернет и телевидение — теперь у некоторых жителей перебои с Wi-Fi или ТВ-сигналом. Карина говорит, что с самого начала пыталась действовать по закону. Обращалась в ЖЭС, милицию, районную администрацию. Писала вместе с соседями коллективную жалобу.

— К нему приходили с проверкой, но он просто не открывал двери. А прямых доказательств, что это именно он режет провода, у нас нет. Никто не застал его за этим занятием. Бывает, стоишь в коридоре и слышишь, как он хлопает дверцами. Только выйдешь в подъезд, а он уже бежит вниз по лестнице. Такую картину наблюдали многие. Но сам момент, когда он отключает электричество, поймать невозможно.

— А если установить видеокамеру? — предлагаем решение.

— Можно, конечно. Но он же умный, он её точно заметит. Отключит или сломает…

Сосед отвечает «взаимностью»: тоже пишет жалобы в разные инстанции.

— Один раз к нам пришла целая делегация: представители районной администрации, ЖЭСа, милиции… Спрашивали, усмехаясь, где наше производство, осмотрели квартиру и ушли.

Однажды пенсионер оставил для Карины личное послание. В записке он утверждает, что семья ежедневно нарушает правила пользования жилым помещением. Что именно она делает не так, автор письма напрямую не объясняет. Но, судя по всему, речь идёт о каком-то мощном электромагнитном излучении.

Дословно приводим несколько абзацев:

«Мощное э/магнитное излучение, УКВ, ультразвук и звуки других частот недопустимы, как и использование «0» через арматуру. Это уголовно наказуемо; это привело многих к потере здоровья и смертям!

О вероятности таких последствий я ранее предупреждал министров МВД и ЖКХ и о механизмах такого негатива.

Учтите, я буду действовать решительно! Опасно надоело!»

Что за загадочное излучение идёт из её квартиры, хозяйка не знает. Но говорит, что сосед, кажется, ощущает его на физическом уровне.

— Иногда он, держась за голову, выбегает в подъезд и кричит: «Выключите этот шум, я больше так не могу!»

У пенсионера есть и другие способы коммуникации с окружающими, утверждает собеседница. Раньше точно в три часа ночи, словно по будильнику, он начинал стучать по батареям.

— К нам даже приходили люди, которые живут этажом выше: «Что у вас случилось, зачем вы шумите?» А это не мы.

Каждый раз ложились спать и думали: а уснём ли мы сегодня? Несколько раз в неделю, в перерывах между ударами по батарее, он ещё и бил в потолок. Настолько сильно, что казалось — это землетрясение.

Сначала мы вызывали милицию. Приезжал наряд — тишина. Только уйдут — он снова начинает бить. Однажды сотрудники всё же услышали этот шум — даже на лестничной площадке всё гудело. Тогда ему выписали штраф. На что именно так бурно реагирует сосед, девушка не знает.

— Бытовые шумы ему совсем не мешают. Дети бегают, что-то бросают после 23:00 — обычный человек сразу бы разозлился, а он не реагирует. Даже стиральную машину могу спокойно включить ночью — он не жалуется.

Очевидно, тишина мужчину беспокоит больше: уж очень она подозрительная.

— Бывает, по ночам он открывает кран в ванной комнате и вода шумит до самого утра. В такие дни он не стучит. Возможно, шум воды его успокаивает.

По словам Карины, пенсионер не идёт на контакт ни с ней, ни с другими соседями.

— К нему часто приезжают в гости сын с внуком. Пытались разговаривать с его сыном, но он только отвечал «А вы просто не шумите» или молчал. Мы быстро поняли: конструктивного диалога не получится.

Поговорить с мужчиной или его родственниками хотели и журналисты. Правда, дверь в квартиру так никто и не открыл.

Встретиться случайно с мужчиной в подъезде или на улице журналистам тоже не посчастливилось. Карина говорит, что просто так он из дома выходит нечасто.

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