США перебрасывают HIMARS в Индо-Тихоокеанский регион 12.05.2025, 13:15

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После того, как эти ракетные комплексы стали «знаменем» обороны Украины.

США расширяют военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, перебрасывая в зону потенциального конфликта с Китаем ракетные системы HIMARS — те самые, что стали «знаменем» обороны Украины, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В недавних учениях «Баликатан» в Филиппинах американские военные продемонстрировали маневренность и огневую мощь этих систем.

Учения учитывали сложную логистику: M142 HIMARS загрузили на самолеты C-130J Hercules в городе Субик, затем переправили морем на десантном корабле, выгрузили на острове Палаван, после чего они преодолели 80 км по джунглям и городским дорогам. Финальным этапом стал запуск учебных ракет по условным морским целям.

«Это была возможность продемонстрировать, как наземные силы могут поддерживать территориальную оборону союзников», — заявил подполковник Бен Блейн, командир 5-го батальона 3-го артиллерийского полка.

Комплексы HIMARS, оснащенные GPS-наведением, способны поражать цели на расстоянии до 70 км, а при использовании тактических ракет ATACMS — до 300 км. Их мобильность делает их трудной мишенью для противника: HIMARS стреляет и уходит прежде, чем по нему успеют нанести ответный удар.

США стремятся укрепить оборонительные позиции в условиях напряженности вокруг Тайваня. «1-я многодоменная оперативная группа играет важную роль в создании эффектов дальнего действия и разрушении систем A2/AD противника», — говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командование Вооруженных сил США (USINDOPACOM).

Теперь, когда HIMARS доказал свою эффективность в Украине, Пентагон готов использовать его и в борьбе за баланс сил в Азии.

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