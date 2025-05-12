Белорусов готовят к подорожанию ЖКУ

Белорусов готовят к подорожанию ЖКУ5
- 12.05.2025, 13:22
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На это указывает несколько моментов.
«Правительство» планирует сокращать субсидирование в сфере жилищно-коммунальных услуг и транспорта, сообщает пресс-служба совмина. Это означает, что постепенно тарифы на ЖКУ и стоимость проезда в общественном транспорте будут повышать, отмечает «Зеркало».
В Беларуси система формирования цен на коммунальные услуги построена так, что население нередко оплачивает их по неполной стоимости (за некоторыми исключениями, например, для «тунеядцев»), а разницу закрывают за счет более высоких цен на услуги для бизнеса и поддержки отрасли из бюджета. В первом случае это называют перекрестным субсидированием. Также люди платят по неполной стоимости за проезд в городском и другом общественном транспорте. В этом случае недостачи тоже закрывают за счет бюджета — то есть, по сути, все равно деньги берут из средств налогоплательщиков.
Тем не менее чиновники регулярно ставят людям в упрек, что мы недоплачиваем за такие услуги. Например, в начале этого года чиновники заявляли, что уровень возмещения людьми коммунальных услуг в среднем составляет 81,5%, то есть на 18,5% ниже их себестоимости.
До 2029 года эту проблему частично или полностью решат. Премьер-министр Александр Турчин утвердил программу деятельности правительства на следующую пятилетку. Сам документ еще недоступен общественности, однако, судя по сообщению пресс-службы cовмина, среди задач — «сокращение (ликвидация) субсидирования в сфере жилищно-коммунальных услуг и транспорта».
Скорее всего, это означает, что стоимость тарифов на ЖКУ и проезд будет повышаться.
Кроме того, власти планируют ввести дифференцированную плату за сверхпотребление коммунальных услуг.