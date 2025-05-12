Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ «покрошил» штурмовиков РФ

Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ «покрошил» штурмовиков РФ1
- 12.05.2025, 13:26
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Украинцы воспользовались фактором внезапности.
Бойцы Сил специальных операций Вооружённых сил Украины успешно ликвидировали штурмовое подразделение российских войск в тылу противника.
Как сообщается в Telegram ССО, группа сцпецназа выполняла задачу по проведению спецразведки за пределами линии фронта, когда заметила перемещение вражеских сил.
Оценив обстановку, командир оперативно скоординировал действия своих бойцов и отдал приказ занять более выгодные позиции.
Воспользовавшись фактором внезапности, украинские спецназовцы вступили в бой и в коротком столкновении полностью уничтожили вражескую штурмовую группу — всего восемь человек.
После боя бойцы осмотрели тела ликвидированных противников, не понеся потерь, и продолжили выполнение разведывательной задачи на данном участке.