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Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ «покрошил» штурмовиков РФ

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  • 12.05.2025, 13:26
  • 2,824
Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ «покрошил» штурмовиков РФ

Украинцы воспользовались фактором внезапности.

Бойцы Сил специальных операций Вооружённых сил Украины успешно ликвидировали штурмовое подразделение российских войск в тылу противника.

Как сообщается в Telegram ССО, группа сцпецназа выполняла задачу по проведению спецразведки за пределами линии фронта, когда заметила перемещение вражеских сил.

Оценив обстановку, командир оперативно скоординировал действия своих бойцов и отдал приказ занять более выгодные позиции.

Воспользовавшись фактором внезапности, украинские спецназовцы вступили в бой и в коротком столкновении полностью уничтожили вражескую штурмовую группу — всего восемь человек.

После боя бойцы осмотрели тела ликвидированных противников, не понеся потерь, и продолжили выполнение разведывательной задачи на данном участке.

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