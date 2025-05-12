ВСУ атаковали один из крупнейших химических заводов России 1 12.05.2025, 13:50

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Удар нанес дрон «Лютый».

В ночь на 12 мая украинский дрон-камикадзе АН-196 «Лютый» атаковал одно из крупнейших химических предприятий юга России – комбинат «Каменский» в Ростовской области. Беспилотник упал на территории завода около пяти утра, пишет «Обозреватель».

Об этом сообщает SHOT. Дрон якобы был подавлен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших или серьезных разрушений нет.

Стоит отметить, что комбинат «Каменский» – не просто завод, а градообразующее предприятие для Каменск-Шахтинского, производящее важную химическую продукцию.

«Лютый» – это дрон-камикадзе большой дальности, разработанный еще в начале полномасштабной войны как ответ на российские атаки с использованием «Шахедов». После первоначального использования турецких Bayraktar TB2 ВСУ начали активно создавать собственные дроны. Первые боевые применения «Лютого» зафиксированы с 2023 года, и с того времени он регулярно используется для поражения военных и промышленных объектов глубоко в тылу РФ.

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