The Economist: Ближайшие дни могут оказаться для Украины решающими 1 12.05.2025, 14:03

Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о серьезных закулисных переговорах.

Об этом пишет The Economist, анализируя развитие ситуации вокруг Украины и констатируя неопределенность и напряженность перед возможными мирными переговорами, а также тот факт, что российский диктатор Владимир Путин снова успешно разделил США и Европу.

Как отмечается в публикации, президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов Путину, чтобы встретиться с ним лично в турецком Стамбуле 15 мая — при условии прекращения огня, которое Кремль до сих пор отвергал. Этот шаг стал последним в противостоянии между Украиной, Россией, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, «которое полно неопределенности, но представляет собой лучшую надежду на прогресс с начала войны».

Автор статьи напоминает, что во время визита в Киев европейские лидеры выдвинули России предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня в Украине с 12 мая. Цель состояла в том, чтобы указать, что Россия — это сторона, которая по-прежнему хочет войны, и побудить Трампа оказать большее давление на Москву, пишет The Economist. Однако пост президента США в соцсети Truth Social, в котором он заявил про «потенциально великий день для России и Украины», подорвал настойчивость европейцев в том, что он был с ними «на борту» с самого начала. Призвав Украину «немедленно» согласиться на предложенные Путиным переговоры в Турции, Трамп лишил Зеленского выбора.

Однако его слова о том, что, «по меньшей мере они смогут выяснить, возможна сделка или нет, а если нет, то европейские лидеры и США будут понимать, какова ситуация, и смогут действовать соответственно», при позитивной интерпретации могут означать, что Америка станет жестче с Путиным.

«Заявляя о своем участии в переговорах, Зеленский надеется представить Путина как препятствие на пути к миру и надеется, что Трамп наконец поймет это», — подчеркивает The Economist.

Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что ведутся серьезные закулисные переговоры, и что следующие дни действительно могут оказаться решающими. Дональд Трамп явно остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, каждая из которых подстраивает риторику под его заявления, отмечает автор статьи. Однако проблема для президента США состоит в том, что Путин также ведет собственную игру, не менее жесткую и непреклонную.

В The Economist резюмируют, что прекращения огня в Украине, скорее всего не будет и, если переговоры все же состоятся вряд ли они приведут к какому-либо решению в ближайшее время.

«Другими словами, шанс на кардинальные перемены кажется слабым, но, по крайней мере, он существует», — констатируется в статье.

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