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IT-сектор в Беларуси сдал позиции

  • 12.05.2025, 14:06
IT-сектор в Беларуси сдал позиции

Массовая релокация не прошла бесследно.

Доля IT-сектора в экономике Беларуси за четыре года сократилась почти в полтора раза. Это следует из статистического ежегодника «Беларусь в цифрах», пишет «Зеркало».

По итогам 2024 года доля такой отрасли, как «информация и связь», куда входит IT, в экономике занимала 4,9%. А в 2020-м она была 7,3%.

Эта сфера деятельности тогда опережала сельское хозяйство, операции с недвижимостью, транспортников и строительство. Сейчас из всех этих направлений позади нее осталась только транспортная деятельность.

По данным Белстата, в январе — марте информация и связь увеличили свою роль в ВВП до 5,1%.

По другим показателям отрасль тоже стала уходить из лидеров. Так, в среднем заработки с 2021-го по 2024-й в стране выросли на 57%. Это показатель без учета инфляции. А у специалистов информации и связи — всего на 22,5%. Что касается реальных зарплат, то два года подряд они падали, а в прошлом вернулись к росту, увеличившись на 3,6%.

Если в 2021-м в сфере работали 3,4% от всех занятых, то в 2024-м — всего 3%.

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