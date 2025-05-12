Почему мечта Кремля о суперавианосце «Шторм» обречена на провал 12.05.2025, 14:12

Россия хотела создать собственный аналог американских авианосцев.

Россия снова заявила о намерении построить собственный ядерный авианосец под названием «Шторм» — аналог американских кораблей класса «Нимиц». Однако этот проект обречен еще до начала строительства, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

«Шторм» должен был стать многоцелевым авианосцем с ядерной установкой и возможностью размещения истребителей Су-57, МиГ-29К и вертолетов Ка-27. Предполагалось, что корабль будет оснащен двумя взлетно-посадочными полосами и сможет выполнять миссии в удаленных регионах, включая Арктику.

Однако реализация сталкивается с рядом непреодолимых препятствий. Во-первых, как подчеркивает Центр европейского политического анализа (CEPA), экономика России хоть и демонстрирует рост, «питается заложенным будущим», и военная гонка может ее попросту перегреть.

Во-вторых, единственная верфь СССР, способная строить авианосцы — Николаевская, — находится в Украине. После начала войны доступ к ней навсегда утрачен. Современные российские верфи не способны ни модернизировать «Адмирал Кузнецов», ни построить принципиально новый ядерный корабль.

Кроме того, у российского флота попросту нет подходящих самолетов, которые могли бы эффективно действовать с такого авианосца. МиГ-29К — это модернизированная версия советского истребителя четвертого поколения, но он был разработан для взлета с трамплина, а не с катапульты. Это значит, что он не выдерживает нагрузок, возникающих при катапультном старте, как это требуется на современных авианосцах.

Су-57, единственный в России истребитель пятого поколения, тоже не подходит: у него нет палубной модификации, то есть он не приспособлен к эксплуатации на авианосце — ни с точки зрения конструкции, ни с точки зрения коррозионной устойчивости к морской среде, ни по характеристикам взлета и посадки.

Что касается Су-75, обещанного как недорогой легкий истребитель нового поколения, он все еще существует только на бумаге и выставочных макетах — прототип даже не поднимался в воздух, не говоря уже о морской версии.

Как пишут аналитики: «Россия ведет себя так, будто все еще является сверхдержавой. Но если судить трезво — мечта о собственном авианосце остается фантазией».

«Шторм» рискует остаться лишь на бумаге — как и большинство амбиций современной России.

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