закрыть
12 мая 2025, понедельник, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске у Geely на ходу отлетело колесо

11
  • 12.05.2025, 14:27
  • 4,168
В Минске у Geely на ходу отлетело колесо

Видеофакт.

Читатель Onliner стал свидетелем того, как у автомобиля на ходу отлетело колесо. Это произошло в Минске на улице Лейтенанта Кижеватова.

Инцидент случился вечером 8 мая. Кроссовер Geely ехал в крайней левой полосе. Скорость у него была немаленькая — более 60 км/ч. В определенный момент у машины включилась «аварийка», автомобиль съехал к бордюру... и потерял колесо.

На записи не видно, чтобы покрышка врезалась в кого-то. «Сезон «переобувания», проверяйте затяжку болтов», — прокомментировал увиденное автор ролика.

У Geely на ходу отлетело колесо - Авто Onlíner

Пользователь нашего форума стал свидетелем того, как у автомобиля на ходу отлетело колесо. Это произошло на столичной улице Лейтенанта Кижеватова.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров