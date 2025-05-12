В Минске у Geely на ходу отлетело колесо

В Минске у Geely на ходу отлетело колесо11
- 12.05.2025, 14:27
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Видеофакт.
Читатель Onliner стал свидетелем того, как у автомобиля на ходу отлетело колесо. Это произошло в Минске на улице Лейтенанта Кижеватова.
Инцидент случился вечером 8 мая. Кроссовер Geely ехал в крайней левой полосе. Скорость у него была немаленькая — более 60 км/ч. В определенный момент у машины включилась «аварийка», автомобиль съехал к бордюру... и потерял колесо.
На записи не видно, чтобы покрышка врезалась в кого-то. «Сезон «переобувания», проверяйте затяжку болтов», — прокомментировал увиденное автор ролика.
У Geely на ходу отлетело колесо - Авто Onlíner
Пользователь нашего форума стал свидетелем того, как у автомобиля на ходу отлетело колесо. Это произошло на столичной улице Лейтенанта Кижеватова.