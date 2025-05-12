Германия ставит России ультиматум до конца дня 13 12.05.2025, 14:38

12,932

Прекращение огня сегодня или новые санкции.

Правительство Германии в координации с европейскими партнерами подготовит новые санкции, если прекращение огня не будет достигнуто сегодня, заявил его официальный представитель Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине, пишет Bild.

«Время пошло, у нас осталось 12 часов до конца дня», — сказал он.

Ведущие европейские державы считают, что теперь ответственность за продвижение к миру в Украине лежит на России.

«Германия ожидает от России немедленного перемирия, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова. Теперь всё понятно: Россия должна сделать шаг навстречу», — заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил о «масштабных» санкциях со стороны Европы и США в случае отказа России от перемирия, а канцлер Германии Фридрих Мерц добавил к этому, что будет продолжена масштабная военная помощь Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com