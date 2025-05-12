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Германия ставит России ультиматум до конца дня

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  • 12.05.2025, 14:38
  • 12,932
Германия ставит России ультиматум до конца дня

Прекращение огня сегодня или новые санкции.

Правительство Германии в координации с европейскими партнерами подготовит новые санкции, если прекращение огня не будет достигнуто сегодня, заявил его официальный представитель Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине, пишет Bild.

«Время пошло, у нас осталось 12 часов до конца дня», — сказал он.

Ведущие европейские державы считают, что теперь ответственность за продвижение к миру в Украине лежит на России.

«Германия ожидает от России немедленного перемирия, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова. Теперь всё понятно: Россия должна сделать шаг навстречу», — заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил о «масштабных» санкциях со стороны Европы и США в случае отказа России от перемирия, а канцлер Германии Фридрих Мерц добавил к этому, что будет продолжена масштабная военная помощь Украине.

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