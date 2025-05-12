закрыть
12 мая 2025, понедельник, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Осужденный за коррупцию гомельский чиновник получил новую высокую должность

4
  • 12.05.2025, 14:46
  • 4,270
Осужденный за коррупцию гомельский чиновник получил новую высокую должность

Примечательно, что он старается оставаться в тени.

Осужденный за коррупцию экс-глава администрации Железнодорожного района Гомеля Александр Сиваков успешно устроился в другое государственное учреждение, а его бывшая заместительница Наталья Жук нашла работу в частной структуре, выяснил «Флагшток» с помощью «Киберпартизан».

Оба чиновника были задержаны и осуждены в 2023 году. Как потом выяснилось, их обвинили в превышении служебных полномочий, вменив шесть эпизодов согласования займов для четырех коммерческих организаций, расположенных в Железнодорожном районе, для того, чтобы те смогли в срок выплатить заработную плату своим сотрудникам.

Невыплата в срок зарплаты на данных предприятиях повлекла бы дисциплинарную и материальную ответственность для чиновников администрации.

Обоих приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. То есть экс-чиновники остались на свободе.

Как выяснилось, уже в конце 2023 года Сиваков занял должность в Управлении капитального строительства Гомельского горисполкома. А затем пошел на повышение и устроился в Гомельское областное управление капитального строительства. Сейчас 55-летний экс-чиновник работает в областном УКС в должности заместителя генерального директора по жилищному строительству.

Александр Сиваков. Скриншот видео МЧС

Примечательно, что Александр Сиваков старается оставаться в тени — вы не найдете его интервью и высказывания в госСМИ.

Наталья Жук уже на пенсии, тем не менее, тоже сразу нашла новое место, на котором работала как минимум до конца 2024 года. Это известная в Гомеле частная кампания «Беккер-Систем», производитель окон ПВХ. Должность экс-чиновницы неизвестна — на сайте компании она не упоминается.

Наталья Жук. Фото: «Гомельские ведомости»
Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров