Осужденный за коррупцию гомельский чиновник получил новую высокую должность

Осужденный за коррупцию гомельский чиновник получил новую высокую должность4
- 12.05.2025, 14:46
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Примечательно, что он старается оставаться в тени.
Осужденный за коррупцию экс-глава администрации Железнодорожного района Гомеля Александр Сиваков успешно устроился в другое государственное учреждение, а его бывшая заместительница Наталья Жук нашла работу в частной структуре, выяснил «Флагшток» с помощью «Киберпартизан».
Оба чиновника были задержаны и осуждены в 2023 году. Как потом выяснилось, их обвинили в превышении служебных полномочий, вменив шесть эпизодов согласования займов для четырех коммерческих организаций, расположенных в Железнодорожном районе, для того, чтобы те смогли в срок выплатить заработную плату своим сотрудникам.
Невыплата в срок зарплаты на данных предприятиях повлекла бы дисциплинарную и материальную ответственность для чиновников администрации.
Обоих приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. То есть экс-чиновники остались на свободе.
Как выяснилось, уже в конце 2023 года Сиваков занял должность в Управлении капитального строительства Гомельского горисполкома. А затем пошел на повышение и устроился в Гомельское областное управление капитального строительства. Сейчас 55-летний экс-чиновник работает в областном УКС в должности заместителя генерального директора по жилищному строительству.
Примечательно, что Александр Сиваков старается оставаться в тени — вы не найдете его интервью и высказывания в госСМИ.
Наталья Жук уже на пенсии, тем не менее, тоже сразу нашла новое место, на котором работала как минимум до конца 2024 года. Это известная в Гомеле частная кампания «Беккер-Систем», производитель окон ПВХ. Должность экс-чиновницы неизвестна — на сайте компании она не упоминается.