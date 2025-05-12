Как переиграть свой мозг и наконец-то изменить привычки
- 12.05.2025, 14:50
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Каждый Новый год миллионы людей по всему миру обещают себе начать новую жизнь.
Но уже к концу марта половина из них сдаются. И дело вовсе не в лени, а в том, как устроен наш мозг, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Как утверждают ученые из Тринити-колледжа в Дублине, чтобы изменить поведение, нужно переиграть собственный мозг.
Привычки формируются под действием дофамина — «гормона удовольствия», который выделяется, когда мы выполняем определенные действия. За это отвечают две системы мозга.
Первая — автоматическая, в базальных ганглиях, запускается по сигналу: будильник прозвенел — встаем, чистим зубы, пьем кофе.
Вторая — целенаправленная, в коре мозга, включается, когда мы сознательно добиваемся результата, например, меняем маршрут из-за пробки.
Избавиться от плохой привычки или сформировать новую — значит ослабить влияние первой системы и усилить вторую. Как это сделать? «Большинство эффективных методов действует именно на автоматическую часть», — объясняет нейрофизиолог Эйке Буабанг. Повторение — классика: чем чаще вы делаете новое действие, тем скорее оно станет автоматическим. Дополнительная мотивация в виде небольших наград — тоже работает. Например, похвала в фитнес-приложении или минус килограмм на весах.
А вот чтобы разрушить старую привычку, стоит устранить привычные триггеры. Самый радикальный (и эффективный) способ — смена обстановки. Не зря говорят, что переезд — почти как новая жизнь.
И все же главный вывод прост: без желания ничего не получится. Как говорится в старом анекдоте: «Сколько психоаналитиков нужно, чтобы поменять лампочку? Один. Но лампочка должна сама захотеть измениться».