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В Бундестаге призывают Мерца как можно быстрее передать Украине Taurus

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  • 12.05.2025, 15:00
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В Бундестаге призывают Мерца как можно быстрее передать Украине Taurus
Фото: AFP

На кону человеческие жизни.

Вице-председатель немецкого Бундестага Омид Нурипур призвал нового немецкого канцлера Фридриха Мерца как можно быстрее согласовать передачу Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает n-tv.

«Фридрих Мерц проголосовал своим именем за то, чтобы Taurus был доставлен как можно скорее. И быстро забыть об этом после принятия присяги было бы не лучшей идеей. Надеюсь, что нам вскоре удастся помочь Украине со всем необходимым», — сказал вице-президент немецкого Бундестага.

Нурипур подчеркивает, что эти системы вооружения нужны Украине.

«На кону человеческие жизни, и мы пытаемся их защитить», — сказала он.

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