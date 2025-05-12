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В Беларуси хотят ввести изменение для ЭКО

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  • 12.05.2025, 15:09
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В Беларуси хотят ввести изменение для ЭКО

Его лоббировал Минздрав.

Правительство планирует до 2029 года сделать бесплатной вторую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это следует из планов властей, прописанных в программе на следующую пятилетку.

Премьер Александр Турчин подписал «Программу деятельности правительства на 2025 — 2029 годы». В ней, кроме прочего, прописано, что власти намерены работать над «сохранением и укреплением репродуктивного здоровья». В частности планируется ввести право семей на две бесплатные попытки ЭКО.

Эту инициативу лоббировал Минздрав.

— Министерство здравоохранения планирует выйти с инициативой о рассмотрении возможности введения нормы о проведении двух попыток ЭКО в случаях, когда первая попытка оказалась безрезультативной. И дать, так сказать, женщине второй шанс стать матерью, — сообщал глава ведомства Александр Ходжаев в ноябре прошлого года.

Сейчас супружеским парам, в которых муж и жена являются гражданами Беларуси и возраст женщины не превышает 40 лет, одна попытка ЭКО в госорганизациях здравоохранения предоставляется бесплатно.

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