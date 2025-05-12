Картина складывается стройная и однозначная 2 Михаил Крутихин

12.05.2025, 15:13

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Почему саудовцы оттягивают распад ОПЕК+.

Два месяца подряд ключевые участники альянса ОПЕК+ принимают решение увеличить добычу нефти сверх лимитов, которыми они себя ограничивали ранее. Рынок в недоумении: предложение уже давно превышает спрос, цены под воздействием этого фундаментального фактора движутся вниз, а картель, который по определению должен сдерживать поступление нефти потребителям во имя поддержки цен, действует противоположным образом…

Здесь уместно вспомнить историю согласованных действий ОПЕК+ на протяжении последних лет — с учетом того, что среднесуточная цена барреля нефти марки брент с мая 2022 года упала с $120 до примерно $60.

Альянс намеревался поддерживать с октября 2022 года по конец 2025 года совокупное ограничение добычи на 3,7 млн баррелей в сутки в форме квот на каждую из стран-участниц. Кроме этого, Саудовская Аравия с партнерами (Россией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом) добровольно урезали свою среднесуточную добычу ещё примерно на 2.2 млн баррелей. Наблюдатели оценили общий объём сдерживания добычи в 5,85 млн баррелей в сутки (5,7% мировой добычи).

Однако в июне 2024 года эти добровольные «сокращенцы» объявили, что постепенно, примерно по 180 тысяч баррелей в сутки, будут добычу увеличивать, убирая это своё сокращение, вплоть до октября 2025 года.

Придерживаться такого расписания довольно скромных прибавок к добыче «восьмерка» смогла недолго. В марте этого года она объявила, что нарастит поставки на рынок не на 189 тысяч, а на 411 тысяч баррелей, а недавно признала, что такое увеличение добычи сохранится и в мае, и в июне.

Рынок немедленно отреагировал проседанием цен.

С точки зрения картельной стратегии, такое поведение объяснить нельзя. Ведущим нефтедобывающим странам нужны относительно высокие цены на нефть, чтобы сводить концы с концами в национальных бюджетах. В Саудовской Аравии в первом квартале бюджетный дефицит превысил $16 млрд.

Поглядим, какие оправдания такому поведению ключевых участников ОПЕК+ предлагают нефтегазовые аналитики.

Вот одно мнение: саудовцы устали от систематического превышения квот на добычу такими странами, как Ирак и Казахстан, и якобы решили «дисциплинировать» их финансово, через обвал цен. Как вариант: новое расписание квот призвано замаскировать нарушения внутри ОПЕК+ и придать объёмам казахстанской и иракской добычи некую легитимность: дескать, они добывают столько, сколько положено по договоренности внутри альянса.

Другие аналитики посчитали, что саудовцы с партнерами хотят нанести удар по американской добыче нефти из сланцевых пород и вытеснить эту нефть с рынка, поскольку у нее относительно высокая себестоимость. Они же — в пику этому собственному мнению — предполагают, что увеличение объёмов добычи делается для того, чтобы ублажить президента США Дональда Трампа накануне его визита на Аравийский полуостров.

В СМИ высказывались и другие предположения: компенсация будущего падения добычи в Иране и России под воздействием санкций; борьба с мировым экономическим кризисом; и даже попытка отсрочить электромобилизацию мирового автопарка.

С виду нелогичным действиям ведущих участников ОПЕК+ есть вполне разумное и простое объяснение. На мировом рынке сложилась долгосрочная тенденция превышения предложения над спросом, и ограничение добычи несколькими добывающими странами перестало влиять на ситуацию. Картель больше не в состоянии играть какую-то роль в поддержании цен, и дни его сочтены.

Понимая это, саудовцы с партнерами готовят полный отказ от системы самоограничений и квот. Альтернатива — они будут добывать столько нефти, сколько смогут, и зарабатывать не на высоких ценах, а на количестве.

Опубликовать некролог ОПЕК+ — значит спровоцировать мгновенное крушение рынка фьючерсов, форвардов и прочих финансовых инструментов, а следом за ними — и реальных цен, по которым продаются и покупаются баррели. Чтобы избежать таких сенсаций, отказ от картельных методов решили проводить поэтапно и гладко.

Саудовская компания Aramco включилась в процесс сглаживания последствий неминуемого краха ОПЕК+, объявив, что цены нефти для азиатских потребителей будут несколько повышены. Цель этой меры — предотвратить чересчур быстрое переключение азиатов с российской нефти, торгующейся со скидками, на арабскую.

В целом картина складывается стройная и однозначная. Мировой рынок нефти постепенно перейдет под контроль тех поставщиков, которые обеспечат низкие цены в силу низкой себестоимости добычи. И задача нынешних лидеров ОПЕК и ОПЕК+ — сделать этот переход как можно более гладким и безболезненным.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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