Почему танки Индии сокрушат Пакистан в наземной войне 7 12.05.2025, 15:23

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Индийская армия располагает 3700 танками разных типов.

Текущая эскалация напряженности между Индией и Пакистаном может привести к наземным столкновениям. Индия обладает одним из крупнейших в мире парков основных боевых танков, что дает ей преимущество в случае полномасштабной войны с Пакистаном, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Индийская армия располагает 3,700 танками разных типов, среди которых 125 танков Arjun, 1,200 T-90S/MS Bhishma и 2,400 T-72 Ajeya. Особое внимание стоит уделить танкам Arjun, которые считаются более современными по сравнению с T-90 и T-72, и обладают улучшенной броней и мощным 120-мм орудием.

Хотя танки не всегда бывают на передовой, а большая часть находится в резерве, с учетом текущей напряженности Индия может оперативно подготовить свою бронетехнику к боевым действиям. Танк Arjun, в отличие от советских моделей, был разработан в Индии с учетом местных условий и потребностей.

Важным элементом является и работа Индии над созданием легких танков, таких как Zorawar, предназначенных для горных операций, например, в регионе Джамму и Кашмир, где недавно произошел теракт. Ожидается, что эти танки будут полностью готовы к 2027 году.

Конфликт в Украине доказал, что несмотря на новые способы ведения боевых действий, танки остаются важным элементом наземных операций. Если Индия и Пакистан перейдут к наземной войне, танки будут играть ключевую роль.

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