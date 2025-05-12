Z-блогер предрекает России катастрофу 4 12.05.2025, 15:39

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Павел Губарев

РФ может ждать развал.

Российский Z-блогер Павел Губарев, активно поддерживающий войну против Украины, сделал мрачный прогноз для будущего России: возможная заморозка конфликта при сохранении нынешней системы власти в РФ чревата катастрофическими последствиями, пишет «Диалог».

Заморозка как начало конца

Губарев выступил с пугающим прогнозом о возможной заморозке конфликта. По его мнению, если Россия попытается остановить войну без изменения системы властных отношений, страну ждет внутренняя катастрофа, кризис управления и массовые социальные потрясения.

По мнению Губарева, заморозка конфликта на нынешних условиях грозит России следующими катастрофическими последствиями:

Углубление социального раскола

Возвращение с фронта десятков тысяч вооруженных ветеранов, привыкших решать проблемы силой. Эти люди, привыкшие к высоким военным зарплатам, столкнутся с нищетой и несправедливостью на гражданке. Это создаст угрозу роста криминала и внутреннего насилия.

Коррупция и несправедливость

Нынешняя властная система, которая держится на коррупции и пренебрежении к простым россиянам, не сможет интегрировать военных в мирную жизнь. Люди, привыкшие к боевым действиям и насилию, окажутся на улице без поддержки.

Социальное напряжение

Масштабное возвращение военных в депрессивные регионы с низкими зарплатами создаст социальный кризис. Военные, которые привыкли зарабатывать на войне, не смогут найти работу на гражданке, что усугубит экономическое неравенство.

Демографическая замена

Губарев также предупреждает о другой внутренней угрозе — массовом притоке мигрантов и усилении этнических диаспор. Он утверждает, что это не стихийный процесс, а целенаправленная политика замещения коренного населения, которая может привести к разрушению национальной идентичности.

Угрозы территориальной целостности

Если система власти не изменится, заморозка конфликта при текущем уровне политического и социального напряжения приведет к военному поражению и распаду России. Губарев прямо заявляет, что в нынешних условиях реализация западного плана деколонизации России становится все более вероятной.

Разрушительные последствия войны

Аналитики уже давно предупреждали: массовое возвращение ветеранов с фронта создаст угрозу внутренней безопасности. Сотни тысяч вооруженных людей, привыкших к насилию и не боящихся убивать, могут стать фактором нестабильности внутри страны. Особенно учитывая, что большинство военных привыкли к высоким заработкам на войне, а дома их ждут мизерные зарплаты и бытовые проблемы.

Губарев также упоминает, что нынешняя российская власть активно стимулирует массовую миграцию и укрепление диаспор, что создает дополнительное давление на традиционные сообщества и усиливает социальные противоречия.

Неизбежный кризис

По словам Губарева, нынешняя политика лишь усугубляет внутренние проблемы, подталкивая страну к катастрофе. Он призывает признать очевидное: победы не будет, а заморозка конфликта лишь создаст иллюзию спокойствия, за которой кроется неизбежный крах. Если ничего не изменить, Россию ждут социальный взрыв, распад и деградация государственных институтов.

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