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Российские производители комбайнов жалуются на Беларусь

  • 12.05.2025, 15:38
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Российские производители комбайнов жалуются на Беларусь

«Росспецмаш» заявил о выгодных условиях для белорусских предприятий.

В первом квартале 2025 года в России на треть снизились продажи местной сельскохозяйственной техники.

В денежном выражении продажи обвалились до 38,3 млрд рублей — это на 32,9% меньше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали в профильной ассоциации «Росспецмаш». Как пишет издание The Moscow Times, наибольшим снижениям подверглись продажи зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов — их продали меньше на 58,3% (до 437 шт.) и 39% (до 709 шт.) соответственно. Также вниз пошли продажи кормоуборочных самоходных комбайнов (-32,4%), опрыскивателей (-30%), зерноочистительных машин (-25,3%), борон (-20,3%), культиваторов (-17,4%), жаток (-13,2%), плугов (-13%) и сеялок (-4,5%).

В «Росспецмаш» называют ряд факторов, влияющих на снижение продаж. Это высокая ключевая ставка в 21%, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточные меры господдержки машиностроителей и фермеров. Также россияне жалуются на более выгодные условия у конкурентов из Беларуси.

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