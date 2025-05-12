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Недалеко от центра Минска появится новый квартал

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  • 12.05.2025, 15:41
  • 1,914
Недалеко от центра Минска появится новый квартал

Известный цены на квартиры.

Строительство минималистичных зданий, которые в народе уже прозвали «кристаллами», идет в новом столичном ЖК «Андреевский» — он разместится между улицами Захарова и Пулихова, пишет Tochka.by.

В «Минскстрое» 12 мая отчитались о ходе работ. Судя по фото, уже вырисовываются сразу два дома. Первое здание преодолело отметку 41 м. Готовы 14 этажей из 18-ти. Идут кладочные работы параллельно с монтажом. Сейчас там работают штукатуры. Во втором доме перекрыли 10-й этаж из 17-ти.

«На объекте замечены фуры со строительными материалами: подрядчик готовится к кладочным работам на доме №2», — говорят в «Минскстрое». ЖК «Андреевский» станет закрытой от машин территорией. Там можно будет заниматься различными активностями и хорошо проводить время с соседями.

Высотки выполнят в общей минималистичной стилистике, но у каждой из них будет свой образ и характер.

В первом доме «двушку» можно купить за Br6800 за 1 м². Квадратный метр в «тройке» немного дешевле — есть варианты по Br6600.

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