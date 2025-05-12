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Эксперт: Зеленский сделал сильный ход

  • 12.05.2025, 15:45
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Эксперт: Зеленский сделал сильный ход
Владимир Зеленский

Кремль поставили перед сложным выбором.

Москва стремится поставить Киев перед сложным выбором: отказаться от переговоров в Турции и выглядеть неприемлемой стороной в глазах Вашингтона или уступить, рискуя усилить давление со стороны Кремля.

Путин пытается сформировать выгодную для себя картину в глазах президента США Дональда Трампа. Но президент Украины Владимир Зеленский также сделал в ответ сильный шаг, пригласив Путина на личную встречу, тем самым выставляя Кремль в невыгодном свете.

Об этом рассказал руководитель украинской Группы мониторинга прав национальных меньшинств и член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев.

«У меня такое впечатление, что Путин вызывает Украину на эти переговоры [в Стамбул], поставив Киев перед фактом того, что вот мы уже едем. Это делается для того, чтобы поставить Украину в одинаково невыигрышное положение: либо не приехать на эти переговоры и сказать, что Путин же не прекратил огонь 12 числа, стало быть, что нам туда ехать. В этой ситуации в глазах, например, Трампа, а Путин сейчас играет на Трампа, это будет выглядеть так, как будто Россия готова к переговорам, а Украина нет. И Трамп будет давить на Украину», — отметил эксперт.

Также не выигрышна для украинской стороны и ситуация, если делегация все же отправится в Турцию на переговоры.

«Если украинская делегация приедет, это будет означать слабость позиции с точки зрения Кремля. Путин любую уступку расценивает как слабость, и это для него является сигналом, что надо и дальше продолжать давить. Украинской делегации на этих переговорах, если она туда приедет, будут предъявлены максималистские требования: признание оккупированных территорий, вывод ВСУ за территорию, которую на настоящий момент Россия не контролирует, но записала в свою конституцию и все остальное», — подчеркнул Лихачев.

Конечно же, Украина на такие условия не согласится, и это будет выглядеть так, как будто украинская сторона сорвала мирные переговоры. Путин хочет, чтобы в глазах Трампа ситуация выглядела именно так, отметил эксперт.

- Это то, чего хочет достичь Путин. Он не хочет, чтобы в срыве возможной договоренности он выглядел виновным в глазах Трампа, потому что у главы Белого дома есть инструменты давления на Путина. В связи с этим диктатор Кремля хотел бы сохранить некоторую видимость пребывания в конструктивном процессе, спихивая вину за отсутствие реального прогресса на Украину, — подчеркнул Лихачев.

Он также акцентировал внимание на том, насколько важным является приглашение украинского президента Владимира Зеленского, направленное в адрес Путина, лично приехать и встретиться с ним в Турции.

- Это сильный ход. Путин, безусловно, не поедет встречаться с Зеленским. Это совершенно исключено. Какую карту следующую он выбросит на стол, мне сказать сложно. Но в чем можно быть уверенным, на мой взгляд, это то, что ни на какое прекращение огня до начала, до какой бы это ни было российско-украинской встречи в Стамбуле или где бы это ни было, Путин не пойдет. А если эта встреча и состоится, то она будет безрезультатной, — подытожил эксперт.

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