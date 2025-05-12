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У яичного белка нашли необычное свойство

  • 12.05.2025, 15:53
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У яичного белка нашли необычное свойство

Этот продукт влияет на здоровье кишечника.

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что яичный белок может стимулировать выработку вещества, ослабляющего слизистую оболочку кишечника. Результаты исследования опубликованы в The ISME Journal.

В рамках эксперимента ученые кормили мышей диетами, каждая из которых включала только один источник белка: яичные белки, сою, дрожжи или коричневый рис. Уже спустя неделю анализ микробиоты показал существенные изменения. Используя методы метагеномики и метапротеомики, исследователи зафиксировали, что белок различного происхождения по-разному влияет на микробную активность и метаболические функции кишечника.

«Каждое изменение источника белка вызывало заметные сдвиги в микробиоме, — рассказал постдокторант Альфредо Блейкли-Руис. — Особенно сильный эффект наблюдался при употреблении коричневого риса, дрожжей и яичного белка».

Некоторые диеты увеличивали активность микробов, расщепляющих аминокислоты, поступающие с пищей. Исследователи объяснили, что продукты распада аминокислот могут влиять как на общее здоровье, так и на связь между кишечником и мозгом.

Также было обнаружено, что так называемые гликаны — сложные углеводы, присоединенные к белкам, — влияют на то, как микробы производят ферменты. В частности, одна из бактерий, активировавшаяся на диете с яичным белком, начала вырабатывать ферменты, аналогичные тем, что расщепляют муцин — защитное вещество слизистой оболочки кишечника. Это может указывать на потенциальный риск для здоровья пищеварительной системы при определенных типах белковой диеты.

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