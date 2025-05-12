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Кремль отреагировал на предложение о прекращении огня

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  • 12.05.2025, 15:53
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Кремль отреагировал на предложение о прекращении огня
Дмитрий Песков

Песков заявил, что России «выдвинули ультиматум».

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложенное России 30-дневное перемирие.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он.

10 мая в Киеве состоялась встреча «коалиции желающих». По ее итогам Украина, Европа и США призвали Москвы к 30-дневному прекращению огня с 12 мая и пригрозили новыми санкциями в случае отказа.

Путин в свою очередь предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

По словам Пескова, такой подход нашел поддержку среди многих зарубежных лидеров. Он не ответил на вопрос о возможном составе российской делегации на этих переговорах.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет приостановки боев с понедельника, и пообещал лично приехать в четверг в Стамбул на встречу.

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