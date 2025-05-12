Кремль отреагировал на предложение о прекращении огня

Кремль отреагировал на предложение о прекращении огня3
- 12.05.2025, 15:53
- 4,010
Песков заявил, что России «выдвинули ультиматум».
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложенное России 30-дневное перемирие.
«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он.
10 мая в Киеве состоялась встреча «коалиции желающих». По ее итогам Украина, Европа и США призвали Москвы к 30-дневному прекращению огня с 12 мая и пригрозили новыми санкциями в случае отказа.
Путин в свою очередь предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
По словам Пескова, такой подход нашел поддержку среди многих зарубежных лидеров. Он не ответил на вопрос о возможном составе российской делегации на этих переговорах.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет приостановки боев с понедельника, и пообещал лично приехать в четверг в Стамбул на встречу.