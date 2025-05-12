В Смолевичском районе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа 1 12.05.2025, 16:03

Врачи борются за его жизнь.

Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома. Ребенок с тяжелыми травмами был экстренно доставлен в больницу. Медики продолжают бороться за его жизнь, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 10 мая в деревне Заречье. По предварительным данным следствия, в момент происшествия ребенок находился под присмотром бабушки. Женщина, как установили следователи, ненадолго вышла из квартиры, оставив внука одного. Этого оказалось достаточно, чтобы произошла трагедия.

Известно, что родители мальчика не участвуют в его воспитании и злоупотребляют алкоголем. С трехмесячного возраста за ребенком присматривает бабушка.

Смолевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, приведшие к падению ребенка.

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